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15:01 24 Nisan 2019
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    Türkiye'nin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV yayında: Milyonlarca çocuğa dokunduk

    Twitter
    Türkiye
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    Türkiye'nin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV yayın hayatına başladı. Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ise, 2008 yılından bugüne gelen süreçte ulaşılan noktanın büyük gurur yaşattığını belirterek "Milyonlarca çocuğa dokunduk" dedi.

    Kıraç
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    Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Türkiye'nin ilk yerli çizgi filmi Pepee'nin 2008 yılından bugüne kadar geçirdiği süreçten bahsederek, 10 yıl önce Pepee çizgi filmini yapma ihtiyacını neden hissettiyse Pepee TV'yi kurma ihtiyacını ondan hissettiğini söyledi.

    Kendisinin biyolojik olarak belirli sayıda çocuğa sahip olabileceğini ancak böyle bir çizgi filmle önce Türkiye'nin sonra dünyanın tüm çocuklarına dokunabileceğini düşünerek, çocuklara faydalı olmak için bu yola çıktığını anlatan Bilgiç, çocukların faydalı ve güvenli içeriğe ulaşma ihtiyacından yola çıktığını bildirdi.

    Bilgiç, "Dijital dünyanın kendimize ve çocuklarımıza sunduğu pek çok faydanın yanında ne yazık ki kontrolsüzlüğün getirdiği büyük tehlikeler de var. Bunu hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz. Bu ihtiyaç buradan doğdu" diye konuştu.

    Pepee ile 2008 yılında başlanan bu yolculukta ulaşılan noktanın bir Türk markası olarak büyük gurur yaşattığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

    "O zaman çocuklarımızı düşünerek çıktığımız bu yolculukta, şimdi geldiğimiz noktayı gördüğümüzde bir Türk markası olarak büyük gurur yaşıyoruz. Başlangıçta hedef kitlemiz çocuklar ve içindeki çocuğa sahip çıkanlardı. Milyonlarca çocuğa dokunduk. Okumayı, toplum içinde yaşamayı, iyiyi ve doğruyu uzmanlarımız eşliğinde yarattığımız karakterlere taşıdık. Çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, davranış bilimciler ve eğitimciler Pepee ile birlikte Pisi, Ayas, Leliko ve Aydamaya karakterlerine de hayat verdiler. Böylelikle Düşyeri ile büyüyen çocuklar kuşağı yetişti."

    Düşyeri
    Pepee TV

    'PEPEE İÇERİKLERİ İNTERNETTE 4.1 MİLYAR DAKİKA İZLENDİ'

    Winnie the Pooh öyküsü 90 yaşına girdi. Rus yazar Boris Zahoder’in çevirdiği ve Soyuzmultfilm stüdyosunun 1960’lı yıllarda ilk kez çizgi filme dönüştürdüğü Winnie the Pooh, Rusya’da Vinni-Puh adıyla izleyiciyle buluştu.
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    Bilgiç, dijital verilere bakıldığında her ay 5,5 milyon, son 3 ayda ise 11,5 milyon kişinin Düşyeri içeriklerini izlediğini belirterek, Pepee'nin Türkiye'de yüzde 98 marka bilinirliği olan çocukların ilk öğrendiği markalar arasında 9. sırada bulunan, anne ve çocukların sevip güvendiği bir marka olduklarını söyledi.

    Pepee ile 4 nesil büyüttüklerini dile getiren Bilgiç, herkesin Pepee ile güzel bir anısının bulunduğunu, Pepee TV'nin her ne kadar 10 yaşına kadarki çocuklara hitap etse adını Pepee TV koymaktan çekinmediklerini aktardı.

    Bilgiç, Pepee TV ile başlayan dijital yolculuğun yeni hizmetlerle devam edeceğini ve dünyanın en büyük dijital anne çocuk platformunu oluşturacaklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

    "Bugüne kadar sadece dijitalde 1 milyar görüntülenme ve 4,1 milyar dakika izlenme süresi elde ettik. Böylelikle ülkemizin en çok izlenen ve en çok tanınan karakterlerine sahip olduk. Artık yeni bir hedef belirlemeliydik. Bu hedef Pepee TV adı altında tüm dünyaya ülkemizden bir armağan olmalıydı. Yapılan bağımsız bir araştırma sonucuna göre Pepee yüzde 14'lük pay ile en çok bilinen çocuk TV programı. Türkiye'den çıkan bir markanın dünyaya açılması ise ayrı bir gurur kaynağı. Şimdi Pepee TV ile dünyadaki tüm çocuklara ulaşmak istiyoruz. Pepee TV Türkiye'den çıkıp bir dünya markası haline geldiğinde, bu bizim olduğu kadar ülkemizin de gurur ve mutluluk kaynağı olacaktır."

    'ÇİZGİ FİLMLER GÜVENLE İZLENEBİLECEK'

    Bilgiç, Pepee TV ile ilgili ayrıntılara değinerek, eğitici ve öğretici yayınlarıyla milli bir çizgi film kahramanına dönüşen Pepee karakterinin, Türkiye'nin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV ile şimdi kendi televizyonunda olacağını söyledi.

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    © Fotoğraf : YouTube
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    Türkiye'nin ilk dijital çocuk televizyonu olan Pepee TV'nin yüzde 100 güvenli, zaman ayarlı, eğlendirirken eğiten ve tercihe göre reklamsız olarak izlenebilen bir platform olarak çocukların karşısına çıktığını dile getiren Bilgiç, ayrıca Arçelik ve Beko ile çocukların akıllı televizyonlar üzerinden de Pepee TV'yi izleyebilmeleri için stratejik bir iş birliğine gittiklerini anlattı.

    Bilgiç, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek tasarlanan Pepee TV'nin kumandası ile çocukların sadece dijital dünyada değil evlerinde de güvenle çizgi film izleyebileceğini vurguladı.

    Pepee TV'nin akıllı telefon, tablet, notebook ve akıllı TV'lerden indirilerek izlenebileceğini aktaran Bilgiç, "Kısaca internetin olduğu her yerde Pepee TV'yi izleyebileceksiniz. Güvenlik konusunda Amerikan merkezli denetim şirketi KidSafe ile birlikte hareket eden Pepee TV'de 30 farklı çizgi film, 30 bin dakikadan fazla içerik ve 2 bin fazla çizgi film bölümü yer alacak." dedi.

    Bilgiç, Pepee TV'de 4 ayrı kanal olacağını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Çizgi filmlerin yanında bilgiseller, şarkılar, masallar, hayvanlar ve çocukların dünyası ile tüm aile bireylerini eğlendirirken öğreten, Da Vinci Learning ile yaptığımız iş birliği ile tüm Da Vinci Learning içerikleri de Pepee TV'de de yayınlanacak. Pepee TV 0-3, 4-5 yaş, 6+ yaş aralığındaki çocuklara hitap edecek. Pepee TV'de ayrıca ebeveynlere özel bir kanal bulunuyor. Böylelikle anne babalar çocuk gelişimi ile ilgili içeriklere de Pepee TV'den ulaşabilecekler."

    SADECE PEPEE TV'DE ÇALIŞAN ÖZEL KUMANDA

    Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ise, 145 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir marka olarak önceliklerinin dijital dünyadaki güvenlik olduğuna dikkati çekti.

    Çocukların kaliteli ve güvenli bir ortamda önce dijital tüketici sonrasında da dijital üretici olmalarını istediklerini dile getiren Tüfekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Kuzey Kore'de Çocuk Bayramı kutlamaları
    © REUTERS / KCNA
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    "Düşyeri ve Pepee TV ile iş birliğini değerlendirirken ilk baktığımız konu gerçekten çocuklar için güvenli ve eğitici bir kanal olup olmadığıydı. Pepee TV'nin bunu sağladığını gördüğümüzde de iş birliği yapmaya karar verdik ve Düşyeri'nin düşlerine ortak olduk. Bununla birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyoruz. Tüm çocuklarımız için bir Pepee TV kumandasını geliştirdik. Buna ihtiyaç duyulan nokta; uzmanların da belirttiği gibi çocukların evde televizyon seyrederken kumandanın anne ve babanın kontrolünde olmasının çok daha sağlıklı olmasıydı."

    Tüfekçi, çocukların yaşlarına uygun olmayan kanalları açabilme ihtimallerinin bulunduğunu ve bu durumun çocuklarda travma oluşturabildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

    "Buradan yola çıktığımızda da sadece Pepee TV'de çalışan bir kumandayı çocuğun sahiplenmesi ve güvenli bir şekilde kendinin yönetebilmesinin iyi bir fırsat olduğunu gördük. Arçelik olarak bu iş birliğinden çok mutluyuz. Bu kumanda smart TV özelliği olan tüm televizyonlarda da kullanılabilecek. Önce Türkiye’deki çocuklara, sonra da tüm dünya çocuklarına Pepee TV'nin güzellikler getireceğine inanıyoruz. Dünyaya açılma yolunda Düşyeri ile birlikte projelerimizi büyüterek iş birliğimize devam edeceğiz."

    ÖNEMLİ İSİMLERDEN DÜŞYERİ'NE YATIRIM

    Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye'nin saygın iş insanları Düşyeri'ne 2017'de yatırım yaptı. Yatırım yapan bu isimler arasında; Ali Koç, Ali Sabancı, Ayşegül Akşak, Begüm Doğan, Göktekin Dinçerler, Kenan Çolpan, Nevzat Aydın, Timuçin Öğün, Varol Civil, gibi isimler bulunuyor.

    Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının desteğini alan Düşyeri bu destek ile bir dünya şirketi olma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

    Etiketler:
    Açıklama, Ayşe Şule Bilgiç, Düşyeri, Pepee
    Topluluk kurallarıTartışma
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