Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçi, Hizmet-İş Sendikası temsilcileri ile Demokrasi Meydanı'nda bulunan belediye binasının önünde bir araya geldi.
Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, işten çıkarmalara son verilmesini istedi.
"Baskılar, artarak tahammül boyutunu aşmış durumdadır. 1 Nisan'da dolaylı baskılarla başlayan emek düşmanlığı yıllardır büro personeli ve zabıta olarak çalışan emekçilerin park ve bahçelere gönderilmesiyle devam etmiş. Bu durum, biri engelli 100'e yakın arkadaşımızın iş akitlerinin feshedilmesiyle sürdürülmektedir.
Bir arkadaşımız işini kaybetmenin acısıyla 2 çocuğunu ve eşini geride bırakarak intihar teşebbüsünde bulundu. Daha kaç emekçi işten atılacak, daha kaç kişi canına kıymaya kalkacak bilmiyoruz ama görülen bir gerçek var ki Bolu'da çok ailenin yuvası dağılacak."
Özdemir, Belediye Başkanı Özcan'ın işçileri işten çıkarmayacağını ve keyfi yer değiştirme yapmayacağını noter huzurunda taahhüt ettiğini hatırlatarak, "Daha sonra tarih belirterek 'Bunu bu tarih için söylemiştim, ondan sonrası bunu bağlamıyor.' diye beyanatlar vermiştir. Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ettiniz, sizden sözünüzü tutmanızı bekliyoruz. Şimdi herkes sizin emriniz altında çalışanlara yaptığınız zulümden bahsediyor. Belediye bütçesini bahane göstererek işçilere zulmetmek, akıl karı değil. İşçilerimizin çoğu farklı sendikalara üye yapılmıştır. Bu arkadaşlarımız tehditle baskıyla diğer sendikaya üye yapılmıştır. Peki şimdi soruyorum; diğer sendika nerede? Sırf işçileri işten attırmak için mi üye yaptınız diye kendilerine sormak istiyorum" diye konuştu.
Uyarı amaçlı oturma eylemi yaptıklarını dile getiren Özdemir, "Bu insanların ekmeğiyle oynamayın diyoruz. Devam ederlerse burada çadır da kuracağız. Her türlü eylemi de yapacağız. Gelin bu zulme son verin. İnsanları ekmeğinden, aşından etmeyin. İnsanları işten çıkartarak tasarruf yapamazsınız" ifadelerini kullandı.
İşten çıkarılan işçiler de haksız yere işten çıkartıldıklarını söyleyerek, işlerine geri dönmek için yetkililerden yardım beklediklerini ve haklarını alabilmek için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından, sendika yetkilileri ve işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.
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