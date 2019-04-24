Erbakan, Saadet Partisi'ni İncil üzerinden eleştirdi: Cenabı Allah'ın indirdiği nerede, bugünkü nerede?

Odatv'de yer alan habere göre Erbakan, İncil ve Tevrat’tan örnek verdi ve “Erbakan hocamızın genel başkan olduğu parti nerede bugünkü malum parti nerede” dedi.
Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi biz Cenabı Allah'ın hürmetine, Cenabı Allah'ın indirmesinin hürmetine muharref İncil ve Tevrat'a sarılırsak kurtulabilir miyiz Allah aşkına? Cenabı Allah'ın indirdiği İncil nerede bugünkü İncil nerede? Cenabı Allah'ın indirdiği Tevrat nerede bugünkü Tevrat nerede? Aynı şekilde Erbakan hocamızın genel başkan olduğu parti nerede bugünkü malum parti nerede?”
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