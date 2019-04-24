Erbakan, Saadet Partisi'ni İncil üzerinden eleştirdi: Cenabı Allah'ın indirdiği nerede, bugünkü nerede?

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni eleştirmek adına İncil ve Tevrat’tan örnek vererek, "Erbakan hocamızın genel başkan olduğu parti nerede bugünkü malum parti nerede" diye konuştu.

© AA / Gökhan Balcı Saadet Partisi yeni bina yaptırmak için bağış kampanyası başlattı

Saadet Partisi'nden ayrılarak Yeniden Refah Partisi’ni kuran Fatih Erbakan, eski partisini eleştirmek için dikkat çeken bir kıyas yaptı.

Odatv'de yer alan habere göre Erbakan, İncil ve Tevrat’tan örnek verdi ve “Erbakan hocamızın genel başkan olduğu parti nerede bugünkü malum parti nerede” dedi.

Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi biz Cenabı Allah'ın hürmetine, Cenabı Allah'ın indirmesinin hürmetine muharref İncil ve Tevrat'a sarılırsak kurtulabilir miyiz Allah aşkına? Cenabı Allah'ın indirdiği İncil nerede bugünkü İncil nerede? Cenabı Allah'ın indirdiği Tevrat nerede bugünkü Tevrat nerede? Aynı şekilde Erbakan hocamızın genel başkan olduğu parti nerede bugünkü malum parti nerede?”