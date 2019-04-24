CHP'li Çelik: Çubuk Savcısı 'Osmanımın sağlık durumu elverişli değil' diyerek tutuklama isteminde bulunmamış

CHP'li Çelik, "Başsavcısı 'tutuklama koşulları var ama Osmanımın sağlık durumu tutukluluk için elverişli değil' diyerek tutuklama isteminde bulunmamış. Yuh artık" ifadelerini kullandı.
Durumun hukuka aykırı olduğunu belirten Çelik, "İlgililerden hesap soracağız" dedi.
Çelik'in ifadeleri şu şekilde:
CMK 100. Maddede 24.11.2016 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile vücut dokunmazlığına karşı işlenen suçlarda tutuklama engeli ortadan kaldırıldığı halde tutuklama olmaması yargının ne denli tarafsızlıktan uzak olduğunu ortaya koymuştur!..— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) April 24, 2019
İlgililerden de hesap soracağız!...
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