CHP'li Çelik: Çubuk Savcısı 'Osmanımın sağlık durumu elverişli değil' diyerek tutuklama isteminde bulunmamış

CMK 100. Maddede 24.11.2016 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile vücut dokunmazlığına karşı işlenen suçlarda tutuklama engeli ortadan kaldırıldığı halde tutuklama olmaması yargının ne denli tarafsızlıktan uzak olduğunu ortaya koymuştur!..

İlgililerden de hesap soracağız!...