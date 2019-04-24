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16:33 24 Nisan 2019
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    Osman Sarıgün

    Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün: Elimi salladım, Kılıçdaroğlu'na değmiş

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkçı’nın cenazesinde uğradığı saldırı sonrası gözaltına alınan Osman Sarıgün’ün savcılıktaki ve mahkemedeki ifadelerine ulaşıldı.

    Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzu mahallesindeki cenaze törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grubun fiili saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrası gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı serbest bırakılmış, 3’ü için de adli kontrol şartı uygulanmıştı.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, gözaltına alınanlardan ve Kılıçdaroğlu’na attığı yumrukla gündeme gelen Osman Sarıgün’ün savcılıktaki ve mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
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    'KILIÇDAROĞLU'NU TAM GÖRMEDİM'

    Savcılıktaki ifadesinde yaşananları anlatan Sarıgün, "Uzun boylu yapılı birisi beni omuzumdan itekledi. Arkamdan bir şahıs ‘Adam sana vuruyor, sen ne duruyorsun’ diye söyledi. Bu şekilde tahminime göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarından birisi omzuma vurunca ben de gayriihtiyari yumruğumu savurdum. Yumruğum Kemal Kılıçdaroğlu’na denk gelmiş. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu tam görmedim. Beni tartaklayarak o alandan uzaklaştırdılar” dedi.

    'ELİMİ SALLADIM KILIÇDAROĞLU'NA DEĞMİŞ'
    Mahkemedeki ifadesinde ise Sarıgün, "Herkes Kemal Kılıçdaroğlu’nu yuhaladığı için ben de oradaki bir anlık psikoloji ile yuhaladım. Sadece iki üç kez yuhaladım. Ben kalabalığın içindeydim. Bir arbede yaşanıyordu. Birisi bana yumruk vurdu. Benim omzumdan iteledi. Zannedersem bu şahıs Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarından birisiydi. Ben de elimi salladım. Kemal Kılıçdaroğlu’na değmiş" ifadelerini kullandı.

    © AA /
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    'TESLİM OLMAYA GİTTİM, CESARET EDEMEDİM'

    Yaşanan olaylar sonrasında polis ekiplerinin evine geldiğini ve kendisini sorduğunu belirten Sarıgün, mahkemede verdiği ifadede "Ben de burası dedim. Sonra polis ekipleri gitti. Sonra jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum. Bunun üzerine korktum ve tedirgin oldum. Aslında jandarma karakol komutanlığına teslim olmaya gittim ancak ona da cesaret edemedim. Bunun üzerine halde duran oğlumun yanına gittim. Oğlumun olaydan haberi yoktu. Beraber Antalya’ya doğru yola çıktık. Benim telefonum kapalıydı, jandarma ekipleri oğluma ulaştılar. Ekiplerle telefonla ben konuştum. Olgun davranarak nasihat verdiler. Ben de teslim olmaya karar verdim, geri döndüm” ifadelerini kullandı.

    'ÖZÜR DİLERİM, ÇOK PİŞMANIM'

    Sarıgün, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerken şunları söyledi:

    "Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ve hakaret etmedim. Törende bana Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlü ve fiziki yönde saldırmam konusunda yönlendiren olmadı. Ben bir anlık psikoloji ile bu eylemleri gerçekleştirdim. Ben de törendeki kişilere Kemal Kılıçdaroğlu’nu yuhalayalım demedim. Yönlendirmedim. Kemal Kılıçdaroğlu'na taş atmadım. Ben huzurunuzda kamuoyundan, devlet büyüklerimden ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim. Oradaki bir anlık psikoloji ile yaptım. Çok pişmanım.”

    © AA /
    Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu
    SERBEST BIRAKILDI

    Sarıgün, İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla Çubuk Adliyesi'ne getirildi. Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

    Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine saldıran şüphelilerden avukatı aracılığı ile şikayetçi oldu.

    Öte yandan CHP Grup Başkan Vekilleri, Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen saldırıya ilişkin Meclis Başkanlığı'na, Meclis Araştırma Önergesi vermişti.

    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Sarıgün
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