The Independent: Türkiye'nin 'Komünist Başkan'ı tüm dünyaya model oluşturacak sosyalist şehir için çalışacak

Maçoğlu ile röportaj yayımlayan The Independent, Türkiye'nin ilk komünist belediye başkanının tüm dünyadaki sosyalistler için bir model olmak istediğini duyurdu. İngiliz gazetesi, yoksulların temel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması fikrinden hareket eden 'Komünist Başkan'ın aynı zamanda tarım, ulaşım ve turizm planlarıyla ekonomiyi canlandırıp istihdam yaratarak Tunceli'den genç nüfus göçünü engellemeyi amaçladığını belirtti.

© REUTERS / Murad Sezer Maçoğlu: Amacımız komünizmi inşa etmek değil kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek

Türkiye'nin tek komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli şehrinde zafer kazanması sonrası, yabancı basının ilgi odağı haline geldi. Reuters haber ajansının yanısıra İngiliz gazetesi The Independent da 'Komünist Başkan' ile röportaj yayımladı.

Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) önce Ovacık ilçesi, sonra Tunceli ili belediye başkanlığını kazandıran Maçoğlu, model oluşturacak bir sosyalist şehir yönetimi hedeflediği, temel ihtiyaçların bedava karşılanabilir olması gerektiği mesajını verdi.

Zazaca Dersim denilen şehrin bıyığı sebebiyle Joseph Stalin'i andıran belediye başkanının siyasi bir şöhret haline geldiğini, sokaklarda tebrikler, özçekimler, el sıkışma, kucaklamalar ve hatta ayaküstü şehrin sorunlarının çözümü üzerine sohbetler olmadan yürüyemez halde olduğunu aktaran The Independent, yerel yetkililere göre Tunceli'de işsizliğin yüzde 60'a ulaştığını aktardı.

HALKLA ARADAKİ ENGELLER KALKIYOR

2016'da HDP'li seçilmiş belediye başkanını görevden alan AK Parti hükümetinin yerine atadığı kayyımın belediye meclisinin etrafını güvenlik gerekçesiyle beton duvarla çevirdiğini belirten The Independent, Maçoğlu'nun bu duvarı yıktırıp üst aramada kullanılan röntgen makinelerini kaldırırken yerel yönetimle halk arasındaki engeller kaldırmak istediğini söylediğini aktardı.

MERCİMEKLE BAŞLAYIP

Tunceli Belediyesi'nin makam araçlarını satmayı planlayan ve kendi arabasını kendi kullanarak işe gidip gelen Maçoğlu'nun Ovacık belediye başkanıyken 2014 yılında komünist yönetimlerin başarısını analiz etmek için Küba, Venezüella ve Çin'i ziyaret etmekten, Türkiye'de komünizmi öcü olmaktan çıkarmaktan söz ettiği, belediyenin gelir gider bilançocunu başkanlığa pankart gibi astığı, evden işe bedava toplu taşıma koridorları kurduğu, kolektif tarımla üreticiden tüketiciye doğrudan satışı sağladığı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KHK'lerle işten attırdığı öğretmenlerin süt ve arıcılık işletmeleri açmalarına mali yardımda bulunduğu, devlete ait arazide nohut, fasulye, mercimek ve patates yetiştirip geliriyle yoksul öğrencilere burs verdiği hatırlatıldı.

Artık bu programını tüm Tunceli'ye yaymak, örneğin şehir merkezinde bedava toplu taşıma rotaları kurmak istediği belirtilen Maçoğlu, "Herkes için yaşam kalitesini düzeltmek istiyoruz, ama yoksul halkı desteklemeliyiz. Temel ihtiyaçlar ücretsiz karşılanmalı. Benim temel fikrim bu" dedi.

TOHUM DAĞITIP ARAZİ VEREREK

Uygulamak istediği programlardan biri, köylülere tohum dağıtıp devlet arazisinde ekmelerini sağlayarak kolektif çiftçilik alanları oluşturmak: "Çiftçilik alanları oluşturmak istiyoruz ki, insanlar kendi ürünlerini yetiştirebilsin."

SOL SİYASET TURİZMİNE GİRECEK

Tunceli'ye daha fazla turist çekmek istediğini de belirten Maçoğlu, bunun için bir dizi kültürel etkinlik düzenlemeyi, Tunceli'nin güzelliklerini daha iyi pazarlamayı ve bölgenin kendine özgü sol siyasetini merak eden ziyaretçileri cezbetmeyi vaat etti.

TUNCELİ'YE ÖZGÜ

The Independent, 'Türkiye'nin sistem karşıtı şehri Tunceli'de Türkiye'nin tamamında kopyalanamayacak emsalsiz bir sol siyaset geleneği bulunduğu, doğunun bu Alevi Kürt nüfuslu şehrine sosyalizmin cuk oturduğu' değerlendirmesini yaptı. Hatta Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ABD'de geleneksel siyaseti sallayan Demokrat Parti'nin sol kanadından genç kadın milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) ile kıyaslayanlar olduğunu aktardı.

NEW YORK MİLLETVEKİLİ AOC ÇAĞRIŞIMI

The Independent'la belediye meclisinde konuşan Maçoğlu, AOC'yu yankılarcasına "Dünyanın kaynakları israf ediliyor. Dünyanın servetinin yarısının bir avuç kişiye ait olması insanlarda adalet ve eşitlik imkanı bulunmadığı hissiyatı yaratıyor. biz sosyalistler bu zihniyetle mücadele eden politikaların mümkün olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

ÖNCELİK SEÇMENİN TALEPLERİNDE

Sürekli halkla temas durumunda, ayakları yere basar halde olduğu belirtilen 'Komünist Başkan', en iyi fikirlerini seçmenlerin ihtiyaçlarını dinleyerek bulduğunu söyledi:

"İnsanları dinliyorum. Dinliyorum ve ne istediklerini anlıyorum, sonra da bunları karşılamak için elimdeki araçların ne olduğuna bakıyorum."

Yerel yönetici olarak geçirdiği yıllardan sonra kendi arzularıyla seçmenlerin arzularını uyarlamayı öğrenmiş. Öğretmen Tuna Seda'nın kendisini odasında basıp kollarına dilekçe ve mektuplardan oluşan bir paket bırakması durumundaki gibi. Öğretmen hanım, yaşadıkları apartmanının en alt katının düğün salonu yapılmasının durdurulmasını istediklerini söylüyor, daha inşaat halindeyken bile gürültüden uyuyamadıklarını, sonrasını düşünmek bile istemediklerini belirtiyor.

BÜYÜK İŞLER VE KÜÇÜK DÜŞLER

Bir seçmenin gürültü şikayetine yanıt vermek dünyayı değiştirmeyebilir, ama yapılabilir bir şeydir. "Büyük şeyler başarmaya uğraşırsın ama her zaman elinden gelmeyebilir. Bizim yapmaya çalıştığımız, insanların küçük rüyalarının gerçekleşmesini sağlamak" görüşünü dile getiren Maçoğlu, birkaç ay içinde İngiltere'ye gidip yurtdışındaki seçmenleriyle buluşacak ve ilerlemeci siyasetin Türkiye'nin taşrasındaki kitlelere ve ötesine nasıl hitap edebileceğine dair kendi görüşlerini yaymaya çalışacak.