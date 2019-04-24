Bakanlıktan '5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' açıklaması: Travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek sağlanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun istismara uğradığına ilişkin haberlerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü nezdinde çocuğun ve ailenin durumunun yakinen takip edildiği belirtildi. Öte yandan taciz olayıyla ilgili soruşturma sürerken, aynı bölgede ikinci bir olay daha yaşandı. 7 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katında cinsel tacize uğradı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık olarak şiddet ve istismar başta olmak üzere çocuklara yapılan her türlü insanlık dışı muameleyle mücadele etmeye ve bu yönde çalışmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur. Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1-a maddesi gereği danışmanlık tedbir kararı ve 5/1-d maddesi gereği sağlık tedbir kararı talep edilmiştir. Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden de yararlandırılacaktır. Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın failinin yakalanması için başlatılan adlı sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİNCİ ÇOCUK TACİZİ

Küçükçekmece'yi ayağa kaldıran taciz olayıyla ilgili soruşturma sürerken, aynı bölgede ikinci bir olay daha yaşandı. 7 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katında cinsel tacize uğradı. Küçük kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Küçükcekmece Kanarya mahallesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarın zanlıları henüz yakalanmamışken, bu defa da Atatürk Mahallesi'nde yeni bir cinsel taciz olayı yaşandı.

İddiaya göre, binanın 5. katında oturan 7 yaşındaki kız çocuğunun annesi ekmek almak için bakkala gitti. O sırada saldırgan apartmandan içeri girerek 5. kata çıktı. Annesinin geldiğini sanarak kapıyı açan küçük kız tacizciyle karşı karşıya kaldı. Tacizci küçük kızın elbiselerini çıkarmaya çalışırken kız çocuğu çığlık attı. Komşuların kapılarını açması üzerine saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

TACİZCİNİN EŞKALİ BELİRLENDİ

© Fotoğraf : DHA Babanın cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı

Görgü tanıkları tacizcinin 1.75 cm boyunda, kahverengi montlu, bıyıklı ve kasket şapkalı olduğunu söyledi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 yaşındaki küçük kız çocuğunu hastaneye götürdü. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından cinsel istismarın olup olmadığı netlik kazanacak. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri de saldırgana ait bir iz bulabilmek için binada inceleme yaptı.

İLÇE 3 GÜNDÜR AYAKTA

Küçükçekmece'de, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğunun ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Mahalleliyi sokağa döken olayın ardından Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu.

Olayın duyulmasının ardından Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi.