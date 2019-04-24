AK Partili Yeneroğlu'ndan CHP'li Gök'e geçmiş olsun ziyareti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Çubuk’taki asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP’li TBMM Başkanvekili Levent Gök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çubuk’taki linç girişimi sorası geçmiş olsun ziyaretime gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu’nun duyarlı davranışı ve nezaketine teşekkür ederim.Şu anda ihtiyacımız olan sağduyu. pic.twitter.com/JBKYloiIoP — Levent Gök (@goklevent) 24 Nisan 2019

​Gök ve Yeneroğlu ziyareti Twitter hesaplarından duyurdu.

Meclis Başkanvekilimiz Sayın @goklevent beyefendiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundum. Yakın ilgisi ve nezaketi için kendisine teşekkür ederim. pic.twitter.com/pi0euID7yS — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 24 Nisan 2019

​Gök ayrıca eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da kendisine geçmiş olsun telefonu açtığını duyurdu.