Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün oğlu: Babam koruma amaçlı karakolda tutuluyor

Ankara Çubuk'ta asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırarak yumruk atan Osman Sarıgün, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ancak daha sonra adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Artı Gerçek'ten Can Bursalı'nın haberine göre, Osman Sarıgün'ün oğlu İsa Sarıgün, babasıyla henüz irtibat kuramadığını ifade ederek, "Sosyal medyadan çok tehdit geliyor. Babam koruma amacıyla karakola götürüldü. Kendisine ben de ulaşamıyorum" dedi.

İsa Sarıgün, babası gibi kendisinin de kamyon şoförü olduğunu söyleyerek, "Olay günü ben İstanbul'daydım. Neler olduğunu bilmiyordum. Şu anda Ankara'ya dönüyorum, yoldayım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz henüz. Kafamız çok karışık" diye konuştu.