Çocuk istismarına karşı sosyal medyada 21.00'da eylem var

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kalmasının ardından sosyal medyada eylem çağrısı yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları bugün saat 21.00’da 10 dakika eylem yapacaklar.
© AA /
Mimar Mücella Yapıcı Twitter hesabından yaptığı eylem çağrısında;
“saat 21.00 de,
10 dk. TV. Kapatıp,
sosyal medya kullanmıyoruz. Twitter,Facebook,İnstagram,Snap.
“ÇOCUK ISTISMARI’NA”
Dikkat çekmek için…Yayalım…” ifadelerini kullandı.
Bu akşam ,— mücella yapıcı (@MucellaYapici) 24 Nisan 2019
saat 21.00 de,
10 dk. TV. Kapatıp,
sosyal medya kullanmıyoruz. Twitter,Facebook,İnstagram,Snap.
"ÇOCUK ISTISMARI'NA"
Dikkat çekmek için...Yayalım...
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