Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar protesto edildi

Küçükçekmece'de vatandaşlar, 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasını yürüyüş yaparak protesto etti.

© Fotoğraf : DHA Çocuk istismarına karşı sosyal medyada 21.00'da eylem var

Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına tepki gösteren mahalleli, polis merkezinin önünde bir araya geldi. "Hak, hukuk, adalet", "Çocuğa uzanan eller kırılsın" ve "Kanarya uyuma çocuğuna sahip çık" sloganları atan vatandaşlar, mahallede yürüdü.

Ellerinde çocuk istismarını protesto eden dövizler taşıyan vatandaşlar, tekrar polis merkezinin önüne geldi.

Bazı mahalle sakinleri de evlerinin camlarından ve balkonlarından tencere tava çalarak, yürüyenlere destek verdi.

Vatandaşların polis merkezinin önündeki bekleyişi sürüyor.