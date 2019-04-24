Kalın: 1915 olayları peşin hüküm vermeden araştırılmalı

Kalın, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok" sözlerini paylaşarak "1915 olaylarını, öncesini, sonrasını ve ortak acımızı öğrenmek isteyenler bu çağrıya kulak vermeli. Peşin hüküm vermeden okumalı, araştırmalı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan: "Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok."— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 24, 2019
1915 olaylarını, öncesini, sonrasını ve ortak acımızı öğrenmek isteyenler bu çağrıya kulak vermeli. Peşin hüküm vermeden okumalı, araştırmalı.
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