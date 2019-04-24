Kalın: 1915 olayları peşin hüküm vermeden araştırılmalı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 1915 olaylarının peşin hüküm vermeden okunması ve araştırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından 1915 olayları hakkında açıklama yaptı.

Kalın, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok" sözlerini paylaşarak "1915 olaylarını, öncesini, sonrasını ve ortak acımızı öğrenmek isteyenler bu çağrıya kulak vermeli. Peşin hüküm vermeden okumalı, araştırmalı" ifadelerini kullandı.