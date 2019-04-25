Küçükçekmece'de çocuk istismarını protesto eden mahalleliye polis müdahalesi

Kanarya Mahalesi’nde gerçekleşen olayın faillerinin bulunması için protesto yapan mahalleliye polis TOMA ile müdahale etti.

Küçükçekmece'de çocuk istismarını protesto eden mahalleliye polis saldırısıhttps://t.co/1EEYA0v8pg pic.twitter.com/YDAwdelsI2 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) 24 Nisan 2019

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından cinsel istismara uğradı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İstismar pazartesi günü yaşanırken olay dün mahalle halkı tarafından duyuldu.Yaşananlara tepki gösteren mahalle halkı dün geceden beri protesto eylemlerine devam ediyor. Polis, Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen protestoya TOMA ile müdahale gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU’NDAN ZİYARET



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde cinsel saldırıya uğrayan çocuğun ailesini ziyaret etti.

İmamoğlu, “Bunu yapan bulunsun istiyoruz” diyen yurttaşlara, “Emniyetle konuşacağım ne aşamada diye. Endişe duymayın, çocuklarımızın kılına zarar gelmesin istiyoruz onun için toplumu eğitmemiz lazım” dedi.