© Fotoğraf : İHA/VEDAT BAYRAKTARK Küçükçekmece'de çocuk istismarını protesto eden mahalleliye polis müdahalesi

İstanbul Küçükçekmece'de evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu. İstismar skandalının ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, yurttaşların protestoları da sürüyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu istismarın yaşandığı mahalleye gelerek aileyle görüştü.

Toplanan kalabalığa açıklamada bulunan İmamoğlu, “Emniyetle konuşacağım ne aşamada diye. Endişe duymayın, çocuklarımızın kılına zarar gelmesin istiyoruz onun için toplumu eğitmemiz lazım” dedi.

İmamoğlu aileye süreci takip edeceğine ilişkin söz de verirken, "Sadece bu anınızı sizinle paylaşmak istedim. Sizin yanınızdayız çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu istismar skandalının yaşandığı Küçükçekmece'de: Toplumu eğitmemiz lazım https://t.co/98AP51hCNm pic.twitter.com/PSMgHEupZk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 24, 2019

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