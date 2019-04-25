CHP’li Özel’den Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı ‘tepki’ olarak niteleyen Altun’a tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı 'tepki' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamalarına ilişkin, “Eğer bir devlet memuru olarak kendisi bunları konuşuyorsa, haddini bilecek, susacak! Ama Cumhurbaşkanı’nın sesi olarak bu ifadeleri kullanıyorsa, bu da tam bir felakettir” dedi.

Özel, Altun’un “Atatürk’ün partisinin genel başkanı Ankara’da bir şehit cenazesinde vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kalıyorsa öncelikle şapkasını önüne alıp muhasebe yapması gerekir” ifadelerinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

© AA / Kriter Dergisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Halk, terörün siyasi uzantılarıyla işbirliğini hazmedemiyor

Özel, “Fahrettin Altun kimdir? Bir devlet memurudur, bir atanmıştır. Eğer bir devlet memuru olarak kendisi bunları konuşuyorsa, haddini bilecek, susacak! Onun haddine değildir bunları söylemek. Nasıl bu ifadeleri kullanabiliyor, bu hakkı nereden buluyor, şaşırıyorum” diye konuştu. Özel, Altun’un söz konusu ifadeleri Cumhurbaşkanı’nın bir açıklaması olarak dile getirmesinin ise tam bir felaket olduğunu kaydetti. Özel, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, dönüp de ilk günlerde Bahçeli’nin yapıp da tepki gördüğü gibi, yumruğu atanı değil, yumruğu yiyeni suçlu görüyorsa, yumruğu mazur görüyorsa, şapkasını önüne alsın düşünsün gibi akla ziyan, demokrasiyle bağdaşmayacak ve şiddeti hoş gören bir ifade kullanıyorsa yazıklar olsun” diye konuştu.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altun hakkında ne adım atacağını takip edeceklerini söyleyen Özel, “Susarlarsa, bu ifadelerin altına imza atıyorlar demektir, bunun altında AK Parti kalır. İlk günden beri AK Parti’nin kınayan, saldırganlardan ayrışan ve meseleyle ilgili güvence veren sözcülerinin dilinin dışında bir dildir. Bu dili, Cumhurbaşkanı adına birisi kullanıyorsa bu dili susturmak lazım, ya da bu ifadeler sahipleniliyorsa, AKP samimiyet testinden sınıfta kaldı demektir” değerlendirmesini yaptı.