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03:18 25 Nisan 2019
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    'Mavi Balina' timi

    Mavi Balina: Oyun değil emirler zinciri

    İHA
    Türkiye
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    Van’da yürütülen ve Türkiye’nin tek resmi “Mavi Balina” soruşturması olan, 14 yaşındaki Sevda’nın intiharıyla ilgili dosyanın çarpıcı detaylara ortaya çıktı. Bir çocuğun intihar ettiği 10 çocuğun da son anda intihardan vazgeçirildiği soruşturma dosyasına göre; “Mavi Balina bir oyun değil, çocukları intihara götüren emirler zinciri.”

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    © Fotoğraf : Pixabay
    Mavi Balina oyununu yönetenler arasında Türkler olabilir
    Habertürk’ün haberine göre 2 Nisan 2019 tarihinde Van’da saat 13.45’te, Akköprü Kayalıkları’na çıkan Sevda Erkaçmaz ve S.E. kayalıklardan intihara kalkıştı. Polis ve rehber öğretmenin çabalarına rağmen Sevda Erkaçmaz kayalıklardan atlayarak yaşamına son verirken S.E., son anda engellendi. Sevda Erkaçmaz ve S.E.’nin olaydan 4 gün önce ellerine ölüm tarihleri olarak 02.04.2019 tarihini yazdıkları tespit edildi.

    'GÖZLERİ İLETİŞİME KAPALIYDI'

    Van’da “Mavi Balina” soruşturmasını yürüten Van Emniyeti Çocuk Şube Müdürü Selçuk Sungur, intihar eden Sevda için “Kızımızın gözleri iletişime kapalı, göz teması yok, kendisine hitap edilen her şeye kapalı, hem olay anında hem olay öncesinde kendisini soyutladığına dair bilgilerimiz var” dedi. Olaydan sonra benzer durumda başka çocukların da olduğu ve aynı yerde intihar edecekleri yönünde ihbar üzerine harekete geçtiklerini anlatan Sungur “Soruşturma bizi dehşete düşürdü” dedi. Soruşturmada, oyunu oynayan ve intihar eğiliminde olan 10 çocuk tespit edilerek korumaya alındı.

    'İNTİHARA GÖTÜREN ZİNCİR'

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    Van İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, “Mavi Balina oyun değil esasında, herkes oyun olarak biliyor. Fakat bu çocuklarımızı, gençlerimizi intihara sürükleyen bir emirler zinciri. Bu çocukların Mavi Balina’ya da temas ettiklerini fark ettik, çok hızlı bir şekilde bu çocuklarla irtibatlı diğer çocuklarımıza ulaştık ve aynı şekilde Mavi Balina ile tanıştıklarını, maalesef ve aynı yola girdiklerini tespit ettik... ” dedi.

    EMİRLER İNTERNETTEN

    Koruma altına alınan çocuklar Mavi Balina ve intiharla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Çocuklardan biri Mavi Balina oyununda verilen emirler zinciriyi şöyle anlattı: “Sevda’nın ve S.E.’nin internete girip Mavi Balina oynadığını hiç görmedim. Sevda ve S.’nin benim günlüğümü görmüş olabileceğini düşünüyorum. Benim günlüğümde Mavi Balina ile ilgili toplam 50 görev yazıyordu. Sevda ve S. de internetten bakıp komutları defterine yazıyordu. Ben en son bu görevlerden birisi olan ‘eline mavi balina çiz’ görevini yerine getirecektim. Ancak annem bulaşık yıkarken görür diyerek bu görevi son görev olan intihara bir gün kala çizerim diye o görevi yerine getirmedim. Sevda, bir gün görevlerinin kaybolduğunu söyleyip benden istedi. Ben YouTube’dan bulup görevleri Sevda’ya verdim. Sevda, S.’ye görevler hakkında bilgi verdi. S.E. de Sevda’dan aldığı bu görevleri yapmaya başladı.”

    İNTİHAR PLANINI ÖNE ÇEKMEYE İKNA ETTİ

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    © AA /
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    İntihar eden Sevda’nın yeğeni “2 ay önce Mavi Balina oyununu oynadım. İlk görevi yaptım, ilk görev koluma F57 yazmaktı. Sevda’nın isteği üzerine intihar için haziranı kararlaştırdık. Sevda ile bir iki gün sonra tekrar konuştuk. İntihar planımızı mayısa çekmeye beni ikna etti. Sonra tekrar konuşup ilk okul günü, okuldan çıkışta yapmaya karar verdik. Ben ilk başta merak ediyordum. Ancak sonra korktum. Fakat bunu Sevda’ya söyleyemedim” ifadelerini kullandı.

    'DAVRANIŞLARA DİKKAT'

    Psikiyatr Sefa Coşkun, ailelere önemli uyarılarda bulundu: “Ailelerimiz internetin uzun süre kullanımına ve güvenli internet kullanımına dikkat etmeliler. Çocuklarındaki ani davranış değişikliklerine karşı hassas olmalılar. Ailelere, çocuklarında belirgin bir kişilik değişikliği olması ve herhangi bir farklılık hissetmeleri durumunda çocuk psikiyatrisinden yardım almalarını tavsiye ederim.”

    Etiketler:
    intihar, Mavi Balina oyunu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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