Kılıçdaroğlu: İmamoğlu 2 yıldır radarımdaydı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 31 Mart'a giden süreçte yaşanan aday belirleme politikasıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu.
Öztürk'ün Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ve kendi gözlemlerine de yer verdiği haberi şöyle:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye 25 yıl sonra İstanbul’da seçim kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık sürecini anlattı.
‘KANTARA ÇIKARDIK'
'İmamoğlu'nu iki yıl yakından izledim. Beylikdüzü'ndeki açılış, temel atma ve benzer programlara özel olarak gidiyordum. Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirildi. İmamoğlu ile ilgili ilk provayı da belediye meclisinde büyükşehir belediye başkanlığına aday göstererek yaptık. Meclis'te çoğunluk AKP'de olduğu için kazanamadı.'
AİLESİNDEN DE İSTEDİ
Kılıçdaroğlu, bu görüşmede tatlı-sert davranmıştı. İmamoğlu'nun adaylığa ikna edilmesi, seçimi kazanacağı konusunda yüreklendirilmesi gerekiyordu. Kılıçdaroğlu'ndan habersizmiş gibi İmamoğlu'na gidip gelenler oldu. Yavaş yavaş ikna ediliyordu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu bir kez daha genel merkeze çağırdı, 'Adayımız sizsiniz' dedikten sonra birlikte birer kahve içtiler. Kılıçdaroğlu, Ekrem Bey'i ailesinden de istedi. Ailesine, 'Ekrem Bey'i aday olarak istiyoruz' dedi. Hepsi de 'Hayırlı olsun' yanıtını verdi. Seçim kampanya boyunca günde 3-4 kez konuştular. Seçimi kazanan yalnız İmamoğlu değil, Kılıçdaroğlu da oldu."
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