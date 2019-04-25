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07:53 25 Nisan 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı

    Lıcalı: Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıya dair yeni bulgulara ulaşıldı

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    Cumhuriyet muhabiri Mahmut Lıcalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesi sırasında düzenlenen saldırıya dair yeni bulgulara ulaşıldığını söyledi.

    Cumhuriyet'te "CHP’nin oluşturduğu araştırma heyeti, linç girişimine ilişkin yeni verileri ortaya koydu" başlığıyla yayımlanan haberde "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin parti içinde oluşturulan araştırma grubu; yaşananların organize bir linç girişimi olduğuna ilişkin önemli bulgulara ulaştı" dendi.

    Mahmut Lıcalı imzalı haber şöyle devam etti:

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
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    "Araştırma grubu; Kılıçdaroğlu’nun yönlendirildiği güzergah üzerinde öbek öbek taş yığınlarının oluşturulduğunu, barikat kurmak için büyük bidonların getirildiğini belirledi. Köy halkı dışından 15 kişinin halkı provoke ettiği belirlenirken, bu kişilerin galeyana gelen kalabalığı bilinçli bir şekilde yönlendirdiği de belirlendi. 

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında oluşturulan grupta CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya; CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski Cumhuriyet Savcısı CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Umut Akdoğan ve Celal Çelik bulunuyor. Araştırma grubu; linç girişiminde savcılığın tespitlerinin dışında olaya karışan başka insanlar olup olmadığını ve olayın arka planında olan kişi ya da kişileri belirlemek amacıyla çalışma yapıyor.

    CHP’li araştırma grubu bu kapsamda yaşanan linç girişimiyle ilgili kamuoyuna yansımayan çok sayıda yeni görüntü ve fotoğrafa erişerek olayla ilgili önemli verilere ulaştı. Araştırma grubu linç girişiminin başından sonuna kadar kare kare fotoğraflarını çıkardı. CHP’li araştırma grubunun belirlediği veriler özetle şöyle:

    - Köy halkından olmayan 15 kişi var: Savcılık olayla ilgili 37 kişi hakkında soruşturma yürütüyor. Söz konusu 37 kişinin genelde Akkuzulu Köyü’nde yaşayanlardan oluştuğu belirlendi. Ancak olayla ilgili görüntüler incelendiğinde köy halkından olmayan ve linç girişiminde halkı kışkırtan 15 kişi daha tespit edildi. Söz konusu 15 kişiyle ilgili verilerin savcılığa iletilmesine yönelik hazırlık yapılıyor. 

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    'GÜZERGAHTA HAZIRLIK'

    - Güzergah üzerine taş yığılmış: Kılıçdaroğlu’nun cenaze namazından sonra kendisine yönelik sözlü saldırıların başlamasının ardından yönlendirildiği güzergâh üzerinde bazı hazırlıklar yapıldığı belirlendi. Kılıçdaroğlu’nun yönlendirildiği güzergahta öbek öbek taşların yerleştirildiği; arabaların geçmesini engellemek amacıyla büyük bidonların yığıldığı belirlendi. Görüntülerde linç girişiminin başlamasıyla olaya karışan kişilerin söz konusu taş yığınlarına koşarak taş aldığı görüldü. 

    - 5-7 kişilik gruplar halkı provoke etmiş: Görüntülerde yaklaşık 5-6 kişilik grupların çok kısa aralıklarla halkı kışkırtmak için kalabalığın farklı yerlerine giderek provoke edici girişimlerde bulunduğu belirlendi. 5 ya da 7 kişilik gruplar halindeki aynı kişilerin kalabalığın çeşitliği yerlerinde provokatif konuşmalar yaptığı belirlendi. Kalabalığın başında bulunan bir grubun çok kısa bir süre sonra daha kalabalığın sakin olan bir bölümü kışkırttığı tespit edildi. 

    - Kalabalığı yönlendiren kişiler var: Olaylar sırasında bazı kişilerin galeyana gelen halkı yönlendirdiği belirlendi. Elinde taş olan bir kadının olaylar sırasında hedef aldığı aracın koruma aracı olması üzerine genç bir kişinin kadına arkadaki aracı işaret ederek Kılıçdaroğlu’nun arabasına taş atması için yönlendirildiği tespit edildi.

    - Hem bozkurt hem İbda işareti: Görüntülerde bozkurt işareti yapan bazı kişilerin kalabalığın farklı yerlerinde daha sonra İbda-C işareti yaptığı tespit edildi. Söz konusu kişilerin yaşanan hengâmede Kılıçdaroğlu’nun yerini doğrudan işaret ettiği de belirlendi. 

    - Belediye çalışanları var: Halkı provoke eden ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’na doğrudan fiziksel saldırı yapmak isteyen bazı kişilerin Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu tespit edildi.

    © AA /
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    - Çatıdan sopa dağıtımı yapılmış: CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yönlendirildiği güzergâh üzerindeki bir evin çatısından bir kişinin görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde çatıda oturan bir kişinin sopaları kalabalığa doğru sevk ettiği belirlendi. 

    - Yakın diyen bir kişi değil, bir güruh: CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun eve sığınmasının ardından bir kadının 'Yakın bu evi' diye bağırdığı kamuoyuna da yansımıştı. Ancak bu sırada evi kundaklamaya yönelik provokasyon yapan tek bir kadın olmadığı, kalabalık bir güruhun 'Evi yakın' diye bağırdığı belirlendi. CHP tarafından savcılığa iletilen özel bir çekimde bir topluluğun evin yakılması için bağırdığı görülüyor. 

    - Kılıçdaroğlu için koridor açılmadı: Cenaze töreninde olayların başlaması üzerine iktidar için açılan koridordan törene katılan bakan ve kamu görevlileri çıkış yaparken, herhangi bir koridor açılmayan Kılıçdaroğlu doğrudan provokasyonun yaşanacağı alana yönlendirildi. 

    - 452 kişilik güvenlik gücü müdahale etmedi: Cenaze törenine katılan bakanların korumalarının yanı sıra 300 jandarma ve 152 polisle birlikte 452 güvenlik gücü bulunmasına karşın Kılıçdaroğlu’na yönelik fiziki saldırılara hiçbiri müdahale etmedi. Yaklaşık 30 dakika boyunca saldırıları Kılıçdaroğlu’nun korumaları, CHP milletvekilleri ve CHP’liler engellemeye çalıştı. 

    - Korumalar bilinçli bir şekilde silah kullanmadı: Kılıçdaroğlu’nun korumalarının olay sırasında uyarı anlamında da olsa havaya ateş etmemesinin de bilinç bir şekilde yapıldığı belirtildi. Korumaların uyarı anlamında silah kullanması durumunda organize provokasyonun daha da şiddetlenebileceği ve olayların kontrolden çıkabileceği gerekçesiyle silah kullanmadığı kaydedildi.

    Araştırma grubunun bu bilgeler doğrultusunda hazırladığı rapor bugün Kılıçdaroğlu’na sunulacak."

    Etiketler:
    rapor, yumruk, Saldırı, Ankara Büyükşehir Belediye, Ankara, Mahmut Lıcalı, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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