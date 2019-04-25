Kayıt
07:53 25 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hulusi Akar

    Acet: Akar S-400'ün Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunu anlattıktan sonra 'Daha açmadığımız kartlar var' dedi

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bazı açıklamalarını okurlarına aktardı. Acet "Sohbetimizde S-400 krizine dair sorularımız da oldu. Akar, bu sistemin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğuna dair bir takım sözler sarf ettikten sonra, ‘Daha açmadığımız kartlarımız var’ dedi" ifadesini kullandı.

    Mehmet Acet "Ankara’nın zor seçimi" başlığıyla yayımlanan yazısında "23 Nisan resepsiyonunda ayaküstü sohbet ettiğimiz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ‘Fırat’ın doğusu için düşünülen Güvenli Bölge konusunda ABD ile yapılan görüşmelerde bir ilerleme sağlandı mı’ diye sordum" ifadesini kullandı.

    Acet şöyle devam etti:

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    ABD’li Senatör Menendez: S-400’ün Türkiye için büyük sonuçları olur
    "Bakan Akar, ’Bir yakınlaşmadan’ söz etti.

    Tam ifadeleri şu şekilde:

    ‘Bizim orada tezlerimiz var. O tezlerimizdeki mutabakat meselesi var. Ona yaklaştıklarını görüyoruz. Çünkü bizim söylediğimiz makul, biz makulü konuşuyoruz. Bizim konuştuklarımızın hepsinin kendine göre bir gerekçesi var.’

    Washington’dan gelen sinyaller de Savunma Bakanı’nın ifadelerini teyit ediyor.

    Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan ABD’li bir savunma yetkilisi, ‘Suriye’de güvenli bölge konusunda Türkiye ile devam eden görüşmelerde, iki ülke arasındaki diğer konulara nispeten ilerleme var’ dedi.

    Güvenli bölge konusunda görüşleri birbirine yaklaştıran faktörlerden biri, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan haberde yer alan unsurlar olabilir.

    O habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bugüne kadar 21 ülkeden Suriye’ye asker gönderme talebinde bulunduğu halde, bu ülkelerin yarısı olumlu yanıt vermediği gibi, geri kalan ülkeler de çok küçük ölçekli destek vaadinde bulundular.

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Ankara'da S-400 ve F-35 toplantısı: Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları bir araya geldi
    Bu durum, ABD’yi Türkiye ile bu alanda daha fazla işbirliği yapmaya sevk etmiş olabilir.

    GÜVENLİ BÖLGEDE UZLAŞMAYA DOĞRU MU?

    3-4 aydır devam eden seçim gündemi nedeniyle bu konuda oluşan ‘Zihinsel tembelliği’ giderecek hatırlatmalar yapalım:

    -ABD tarafı başlangıçta, Türkiye’nin olmayacağı, uluslararası bir koalisyon gücünün varlığını merkeze alan 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge fikrini ortaya atmıştı.

    -Ankara ise, bu fikre sıcak yaklaşmakla birlikte bu bölgenin kontrolünün kendisinde olması gerektiğini vurguluyordu.

    -İki tarafın ortaklaştığı nokta ise, bu bölgede YPG varlığının bulunmaması.

    İki başkent arasında bu trafiği yürüten, Türk makamlarının da kendisine sempatiyle baktığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry’nin ‘Türkiye ile YPG’nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz.’ sözlerini bunun bir teyidi olarak okuyabiliriz.

    Milli Savunma Bakanı Akar’ın ’Görüşlerin yaklaşması’ diye ifade ettiği, ABD’li savunma bakanlığı yetkilisinin ‘Nispeten ilerleme var’ dediği müzakerelerin bu merkezden ilerlemekte olduğunu da tahmin edebiliriz.

    Peki orta yol nasıl bulunabilir?

    Akla ilk gelen fikir, bir paylaşım pazarlığının yürümekte olduğu yönünde.

    S-400
    Sputnik
    Rusya: Türkiye ile ilişkilerimiz her açıdan yükselişte, S-400 konusunda sağlam bir duruş sergiledi
    Yani müzakerelerin olumlu bir seyirde ilerlemesi halinde bir bölümünü Türkiye’nin, geriye kalan bölümünü ABD’nin oluşturacağı koalisyonun kontrolüne bırakacak bir uzlaşma çıkabilir buradan.

    Tabi, özellikle Menbiç özelinde verilip de tutulmayan sözlere dönük rezervleri akılda tutmak kaydıyla.

    HULUSİ AKAR: DAHA AÇMADIĞIMIZ KARTLARIMIZ VAR

    ‘YPG’nin olmayacağı bir güvenli bölge’ ortak paydasından hareketle bu ve benzeri orta yol formülleri bulunabilir.

    Ama öbür yanda hem bu süreci, hem de ikili ilişkileri çok daha fazla sarsma ihtimali olan çok daha zor bir denklem orta yerde duruyor.

    S-400 krizi…

    Milli Savunma Bakanı Akar’la sohbetimizde S-400 krizine dair sorularımız da oldu.

    Akar, bu sistemin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğuna dair bir takım sözler sarf ettikten sonra, ‘Daha açmadığımız kartlarımız var’ dedi.

    Amerikan tarafının, S-400 meselesini ‘Kırmızı çizgi’ haline getirdiğini artık herkes biliyor.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Evren Atalay
    Çavuşoğlu, Sputnik’e konuştu: S-400’lerin Katar’a ya da Azerbaycan’a yerleştirilmesi hiçbir zaman gündeme gelmedi
    Ankara’nın alternatif modeller üreterek, kaygıları giderecek müzakereler yapalım çağrısının, ‘Önce bu işten vazgeçin, sonra konuşalım’ ifadesinde karşılığını bulan sertçe bir duvara çarptığını da artık söyleyebiliyoruz.

    AMERİKALILAR BLÖF MÜ YAPIYOR?

    Farklı kademelerde resmi sıfatları olan Amerikalıların ‘Patriot alamazsınız, F-35 projesi yatar, sert yaptırımlar gündeme gelir, ekonominiz felakete sürüklenir’ gibisinden tehdit içerikli açıklamaları bit pazarına kadar düşmüş durumda.

    Ankara’nın bugüne kadarki pozisyonunu koruyarak S-400 işinden vazgeçmemesi halinde, bu senaryoların hayata geçmesi halinde, ikili ilişkilerde geri dönülemez bir kırılma, hatta kopma yaşanması ihtimaller dahiline girmiş durumda.

    Peki, acaba ABD’lilerin gerçek niyeti bu mu?

    Yoksa ekonomi kartını şimdiden açarak blöf mü yapıyorlar?

    Yani, Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdürmesi halinde ilişkilerin hepten kopmasını göze alabilmiş durumdalar mı?

    Savunma Bakanı Akar’ın ‘Henüz açmadık’ dediği kartlar, Gordion düğümünü çözebilecek nitelikte mi?

    Bunlar, en fazla birkaç aylık zaman diliminde yanıtını bulacak sorular.

    Soruların bizatihi kendisi bile ne kadar kritik bir döneme girildiğini göstermiyor mu?"

    Etiketler:
    F-35, s-400, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yeni Şafak, Mehmet Acet, Hulusi Akar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti
    Karikatür
    ABD Büyükelçisi, Rusya'yı Akdeniz'e gönderdikleri gemilerle tehdit etti
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet