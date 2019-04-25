Gaziantep'te CHP'li ilçe başkanı öldürüldü

Açıklamada, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Gaziantep'te CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybetti.
Açıklamada, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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