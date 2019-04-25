Gaziantep'te CHP'li ilçe başkanı öldürüldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde CHP'li ilçe başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskinsoy, iş yerinde İ.K. isimli şahıs ile ticari alacak yüzünden tartıştı.

Açıklamada, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.