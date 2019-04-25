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09:27 25 Nisan 2019
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    AK Parti, seçmen, bayrak

    Sarıkaya: Kendini partili görenler de seçim iptaline yönelik önerilerini süratle hazırlayıp AK Parti’ye yollamış

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) seçimleriyle ilgili olarak "Kendini partili görenler de iptale yönelik önerilerini süratle hazırlayıp AK Parti’ye yollamış. Bunların içinde biri var ki bir üniversitenin akademik kadrosundan geliyor olması bir yana içeriği de oldukça önemli ve ilginç" dedi.

    Muharrem Sarıkaya, "Seçimin şeffaflığı" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin Cumhur İttifakı’nın taraflarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdindeki girişimleri dikkat çekiciydi" görüşünü dile getirdi.

    Sarıkaya şöyle devam etti:

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe sundu
    "Yasal olarak birleştirme tutanaklarının tamamlanmasından sonra olağanüstü başvurunun yapılması gerekirken, bir gün önceden verilmesi yoluna gidilmişti.

    TBMM kulisinde önceki gün sohbet ederken konuyu baştan beri takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ilginç bir detay aktardı.

    CHP olağanüstü başvurunun zamanından önce başvuru yapıldığını belirterek YSK’da ele alınmasına itiraz etmeye hazırlanırken, AK Parti üç valizdeki belgelerin aynısından çoğaltıp tekrar başvuru yapmış.

    Yavuz, 'Sadece fotokopi masrafı oldu…' dedi…

    Sorum üzerine 'bugüne kadar süreçle ilgili olarak en küçük hata yapmadıklarını' da söyledi.

    İKİ GÖRÜŞ

    Bir noktaya işaret etmeliyim ki AK Parti’de iki görüş var; sayısı az olmakla birlikte bir kesim iptal için var gücüyle çabalıyor.

    Diğer grup ise YSK’nın daha fazla zorlanmaması gerektiğine inanıyor; var olan seçim sonucuna ve YSK kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğinin altını çiziyor.

    Bir daha seçime gidilmesi halinde ortaya çıkabilecek kaygılara işaret ediyor.

    Anlaşılan o ki bu durum sadece parti içinde kalmamış, kendini partili görenler de iptale yönelik önerilerini süratle hazırlayıp AK Parti’ye yollamış.

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
    Selvi: 'CHP'nin Artvin Yusufeli seçimleriyle ilgili aldığı iptal kararı, AK Parti için gerekçe oluşturdu' diyebiliriz
    İKİNCİ TUR ÖNERİSİ

    Bunların içinde biri var ki bir üniversitenin akademik kadrosundan geliyor olması bir yana içeriği de oldukça önemli ve ilginç…

    Hukuki görüş olarak sunulan öneride Türkiye’nin başkanlık sistemine geçtiğine vurgu yapıldıktan sonra, sistem değişikliğinin bir bütün içinde ele alınması gerektiğine vurgu yapılmış.

    Yani başkanlık sisteminin, bir alt yönetim birimi olan belediye başkanlarını da doğrudan etkilediği, dolayısıyla onların da seçim sisteminin buna uygun olarak yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yapılmış.

    Özetle, şu öneride bulunulmuş:

    'Geçilen başkanlık sistemine göre, ilk turda %50 artı biri bulamayan adaylardan en çok oy alan ikisi ikinci turda yeniden yarışır. Bu uygulama Başkan’ın alt yansıması olan belediye başkanları için de geçerli olmalı. Sistem ülkenin bütününde uygulandığına göre %50 artı birden aşağı oy alan belediye başkanları ikinci tur seçime girmeli…'

    Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz
    © Fotoğraf : İHA
    MYP lideri Reyiz Yılmaz: Sadece İstanbul seçimleri değil tüm belediye seçimleri iptal edilmeli
    Dökümü de yapılmış, 30 kadar yer dışında kalan bölgelerde başkanların ikinci tur seçime gitmesi gerektiğine hükmedilmiş.

    PROF. ZİHNİ V. SİNİR

    Bir daha belirteyim ki öneri Ankara’daki bir üniversitenin kelli felli akademik kadrosundan geliyor...

    Dinleyince gülmeye başladım; ama bir yandan da uzun süredir var olan özlem ve kaygımı giderdim…

    Çünkü uzun yıllardır özlemini çektiğim Prof. Zihni Sinir hocam anladım ki üniversitede işe başlamış; 'proceler külliyatına…' yeni formüller eklemeye koyulmuş…

    Hayırlı dersler Zihni V. Sinir hocam."

    Etiketler:
    Binali Yıldırım, CHP, Ekrem İmamoğlu, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, valiz, AK Parti, Ali İhsan Yavuz
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