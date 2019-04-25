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    Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

    Takan: Mayıs ayının sonunda milli mutabakat hükümetinin kurulabileceği iddia ediliyor

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, mayıs ayının sonunda milli mutabakat hükümetinin kurulabileceği iddiasını okurlarına aktardı.

    Ahmet Takan, Yeniçağ'da "IŞİD'ci katil öldürüldü" başlığıyla yayımlanan yazısında "Siyasi kulisler kaynıyor. Mayıs ayının sonunda milli mutabakat hükümetinin kurulabileceği iddia ediliyor" iddiasını okurlarına aktardı.

    Takan, şöyle devam etti:

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
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    "Bu çizgide ya sarayda liderler zirvesi yapılacak ya da Cumhurbaşkanı tek tek liderlerle bir araya gelerek bu fikrini açıklayacak. Daha sonra uzlaşan partilerin, vereceği üyelerle komisyon kurulacak ve ardından her partinin TBMM'deki temsil oranı kapsamında yeni kabine oluşturulacak. Ayrıca  kabine üyelerinin TBMM'den çıkması için değişiklik yapılacak’ diye oldukça iddialı konuşan AKP kurmaylarına rastlıyorum.

    Söz konusu iddiayı tekrarlayan saraya yakın bir AKP kurmayı, ‘TBMM'den çıkmayan kabine üyeleri son dönemde toplumda, kamuoyunda ve özellikle AKP içinde ciddi sıkıntılar yarattı’ dedi. Bu çalışmaların Mayıs ayı sonu itibarıyla bitirilmesi planlanıyormuş. Belki biraz sarkabilirmiş. Bunun yanı sıra partilerin grup başkan vekillerinin daha temkinli olmaları yani TBMM ortamını gerecek adımlardan kaçınmaları da istenecekmiş. TBMM'de uyumlu çalışma esas olacakmış. ‘Türkiye İttifakı’ sadece partileri değil, tüm sivil toplum kuruluşlarını kapsayacakmış. R. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalarla konu daha da netlik kazanacakmış.

    ‘Gel de inan’ demeden geçemiyorum!.. ‘CHP'de Türkiye İttifakı’ çağrısının  samimi olup olmadığı tartışılıyor. Parti içinde keskin görüş ayrılıkları mevcut. 

    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli
    © REUTERS /
    Kulis: MHP kanadına göre Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' sözlerinin perde arkası
    ‘Milli mutabakat hükümeti’ konusunda görüşler pek olumlu değil. Özellikle Cumhurbaşkanı ve cumhur ittifakı partilerinden yapılan açıklamalar ciddi anlamda sorun olarak karşılanıyor. Bir CHP kurmayına sordum, ‘bu noktada samimi bir adım görmüyoruz. Bu rejimden vazgeçilmezse gerçekleşmesi çok zor’ dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen organize linç girişimi CHP'de büyük travma yarattı. İktidar kanadının bunu telafi etmek için ciddi ve samimi adımlar atması gerekiyor...

    AKP iktidarından yeni bir oyalama, zaman kazanma hamlesi mi?.. Test edilip görülmesi gerek!.. Kuvvetler ayrılığına dönmeden ‘millî mutabakat hükümeti’ nin ne manası olur? R. Erdoğan'ın yeni koltuk değnekleri olmaktan öte geçebilirler mi?.. Kabinenin tekrar milletvekillerinden oluşması düşüncesi... Kaldırılan gensoru müessesi geri getirilmez ise ne anlam ifade edecek?.. Adı ‘milli mutabakat hükümeti’ diye işlevsiz parlamentoyla yola devam etmeyi kabul mü edeceğiz?..

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'nin 23 Nisan özel oturumunda, ‘Türkiye İttifakı’ çağrısına karşı verdiği 6 maddelik mesaj çok önemli. Saraydan atılacak adımlar ve gelecek cevaplar ile neyin ne olduğu/olacağı test edilecek."

    Etiketler:
    Türkiye, Sezai Temelli, Pervin Buldan, İYİ Parti, CHP, MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Takan
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