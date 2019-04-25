Takan: Mayıs ayının sonunda milli mutabakat hükümetinin kurulabileceği iddia ediliyor

Ahmet Takan, Yeniçağ'da "IŞİD'ci katil öldürüldü" başlığıyla yayımlanan yazısında "Siyasi kulisler kaynıyor. Mayıs ayının sonunda milli mutabakat hükümetinin kurulabileceği iddia ediliyor" iddiasını okurlarına aktardı.
Takan, şöyle devam etti:
Söz konusu iddiayı tekrarlayan saraya yakın bir AKP kurmayı, ‘TBMM'den çıkmayan kabine üyeleri son dönemde toplumda, kamuoyunda ve özellikle AKP içinde ciddi sıkıntılar yarattı’ dedi. Bu çalışmaların Mayıs ayı sonu itibarıyla bitirilmesi planlanıyormuş. Belki biraz sarkabilirmiş. Bunun yanı sıra partilerin grup başkan vekillerinin daha temkinli olmaları yani TBMM ortamını gerecek adımlardan kaçınmaları da istenecekmiş. TBMM'de uyumlu çalışma esas olacakmış. ‘Türkiye İttifakı’ sadece partileri değil, tüm sivil toplum kuruluşlarını kapsayacakmış. R. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalarla konu daha da netlik kazanacakmış.
‘Gel de inan’ demeden geçemiyorum!.. ‘CHP'de Türkiye İttifakı’ çağrısının samimi olup olmadığı tartışılıyor. Parti içinde keskin görüş ayrılıkları mevcut.
AKP iktidarından yeni bir oyalama, zaman kazanma hamlesi mi?.. Test edilip görülmesi gerek!.. Kuvvetler ayrılığına dönmeden ‘millî mutabakat hükümeti’ nin ne manası olur? R. Erdoğan'ın yeni koltuk değnekleri olmaktan öte geçebilirler mi?.. Kabinenin tekrar milletvekillerinden oluşması düşüncesi... Kaldırılan gensoru müessesi geri getirilmez ise ne anlam ifade edecek?.. Adı ‘milli mutabakat hükümeti’ diye işlevsiz parlamentoyla yola devam etmeyi kabul mü edeceğiz?..
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'nin 23 Nisan özel oturumunda, ‘Türkiye İttifakı’ çağrısına karşı verdiği 6 maddelik mesaj çok önemli. Saraydan atılacak adımlar ve gelecek cevaplar ile neyin ne olduğu/olacağı test edilecek."
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