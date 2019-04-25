Türkiye'nin nargile baronlarından 27'si tutuklandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Nisan'da nargile tütünü kaçakçılığı yapan bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da nargile tütünü kaçakçılığı yapan bir şebekeye yönelik 11 ilde operasyon düzenledi.
İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Tekirdağ, Adıyaman, Ağrı, Mardin, Van ve Kahramanmaraş'ta toplam 85 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 60 kişi yakalanarak gözaltına aldı. Aramalarda 25 ton 648 kilo kaçak nargile tütünü, 50 kilo yaprak tütün ele geçirilirken, polis ekipleri şüphelilerin kaçakçılıkta kullandığı 17 araca da el koydu.
Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 27 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 kişi için ev hapsi kararı verildi. 26'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 29 kişi serbest bırakıldı.
ÖZEL OKULUN DEPOSU VE SERVİS ARACINDA DA KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ BULUNDU
Tutuklanan şüpheliler arasında bir özel okulun üst düzey yöneticisi Çağlar Kalafatoğlu'nun bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin, özel okulun deposunda ve okul aracında da yaptıkları aramalarda yüklü miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirdiği ortaya çıktı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, okulun bahçesinde bulunan servis aracında ve okulun deposunda yaptıkları arama polis kameralarına yansıdı.
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