Küçükçekmece’de istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun son durumuna dair açıklama

#CocukSusarSenSUSMA Küçükçekmece'de istismara uğrayan çocuğumuzun hastanedeki tedavisi bitmiş olup, hayati tehlikesi olmadığından ailesine teslim edilmiştir. İstanbul Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.