Soyer’in ilk 100 gün projelerinden ‘Baykuş Seferleri' başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilk 100 gün projelerinden biri olan 'Baykuş Seferleri' hayata geçiyor. Baykuş uygulamasıyla otobüslere ek olarak vapur, tramvay ve metroda da gece toplu ulaşım imkanı başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Ulaşım Seferberliği' kapsamında ilk adımı atıyor.

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Otobüslere uygulanan 'Baykuş Seferleri' artık deniz ulaşımı ve raylı sistemde de geçerli olacak. İzmirliler gece saatlerinde de toplu ulaşımdan yararlanabilecek.

VAPURLARDA HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ BAYKUŞ SEFERİ

İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve 26 Nisan’dan itibaren uygulamaya konulacak yeni sefer tarifesine göre gece yarısından itibaren Karşıyaka-Alsancak arasında ek seferler yapılacak. Saatte bir yapılacak Baykuş Seferleri kapsamında Karşıyaka İskelesi’nden son vapur saat 03.00’te, Alsancak İskelesi’nden ise 03.30’da kalkacak.

KARŞIYAKA TRAMVAYI’NDA EK SEFERLER

Karşıyaka Tramvayı’nda da gece seferleri dönemi başlıyor. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri üç sefer, mevcut plana ek olarak gerçekleşecek. 00.45, 01.45 ve 02.45’de Alaybey’den kalkacak seferlerle vapur-tramvay entegrasyonu da sağlanmış olacak.

İzmir’de Baykuş Seferleri ile halk ulaşım seferberliğinde ilk adımı atıyoruz. İzmir’imize hayırlı olsun! #Aşklaİzmir pic.twitter.com/xEg3tH7mNx — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 25, 2019

​İZMİR METRO’DA CUMA VE CUMARTESİ GECE SEFERLERİ

Yapılan yeni düzenlemeyle İzmir Metro da Baykuş Seferleri’nin uygulama kapsamına alındı. İzmir Metro’da Cuma ve Cumartesi günleri uygulanacak gece seferleri çerçevesinde iki ek sefer düzenlenecek. 00.40 ve 01.00’de Fahrettin Altay ve Evka 3 arasında karşılıklı ek seferler yapılacak.

'YİRMİ DÖRT SAAT YAŞAYAN BİR İZMİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

© Fotoğraf : DHA Soyer sözünü tuttu: Ulaşıma belirli saatlerde yüzde 50 indirim geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu ulaşımın İzmirlilerin günün her saati erişilebilmesi gereken bir hak olduğunu belirterek, “İzmir’in bir dünya kenti olabilmesi için yirmi dört saat nefes alan bir kent vizyonuyla hareket ediyoruz. İzmirlilere günün her saati hareket imkanı sağlamak yerel yönetimin öncelikli görevidir. Otobüslere ek olarak deniz ulaşımında ve raylı sistemde ‘Baykuş Seferleri’ başlatarak bu yöndeki ilk adımı atıyoruz. Halk Ulaşım Seferberliği kapsamında bir çok yeni düzenleme ve uygulama yaparak İzmir’de yaşamı kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.