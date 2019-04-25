Kayıt
12:32 25 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Soyer’in ilk 100 gün projelerinden ‘Baykuş Seferleri' başlıyor

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 134

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilk 100 gün projelerinden biri olan 'Baykuş Seferleri' hayata geçiyor. Baykuş uygulamasıyla otobüslere ek olarak vapur, tramvay ve metroda da gece toplu ulaşım imkanı başlıyor.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Ulaşım Seferberliği' kapsamında ilk adımı atıyor.

    DHA
    Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti
    5
    Otobüslere uygulanan 'Baykuş Seferleri' artık deniz ulaşımı ve raylı sistemde de geçerli olacak. İzmirliler gece saatlerinde de toplu ulaşımdan yararlanabilecek.

    VAPURLARDA HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ BAYKUŞ SEFERİ

    İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve 26 Nisan’dan itibaren uygulamaya konulacak yeni sefer tarifesine göre gece yarısından itibaren Karşıyaka-Alsancak arasında ek seferler yapılacak. Saatte bir yapılacak Baykuş Seferleri kapsamında Karşıyaka İskelesi’nden son vapur saat 03.00’te, Alsancak İskelesi’nden ise 03.30’da kalkacak.

    KARŞIYAKA TRAMVAYI’NDA EK SEFERLER

    Karşıyaka Tramvayı’nda da gece seferleri dönemi başlıyor. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri üç sefer, mevcut plana ek olarak gerçekleşecek. 00.45, 01.45 ve 02.45’de Alaybey’den kalkacak seferlerle vapur-tramvay entegrasyonu da sağlanmış olacak.

    İZMİR METRO’DA CUMA VE CUMARTESİ GECE SEFERLERİ

    Yapılan yeni düzenlemeyle İzmir Metro da Baykuş Seferleri’nin uygulama kapsamına alındı. İzmir Metro’da Cuma ve Cumartesi günleri uygulanacak gece seferleri çerçevesinde iki ek sefer düzenlenecek. 00.40 ve 01.00’de Fahrettin Altay ve Evka 3 arasında karşılıklı ek seferler yapılacak.

    'YİRMİ DÖRT SAAT YAŞAYAN BİR İZMİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    Soyer sözünü tuttu: Ulaşıma belirli saatlerde yüzde 50 indirim geliyor
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu ulaşımın İzmirlilerin günün her saati erişilebilmesi gereken bir hak olduğunu belirterek, “İzmir’in bir dünya kenti olabilmesi için yirmi dört saat nefes alan bir kent vizyonuyla hareket ediyoruz. İzmirlilere günün her saati hareket imkanı sağlamak yerel yönetimin öncelikli görevidir. Otobüslere ek olarak deniz ulaşımında ve raylı sistemde ‘Baykuş Seferleri’ başlatarak bu yöndeki ilk adımı atıyoruz. Halk Ulaşım Seferberliği kapsamında bir çok yeni düzenleme ve uygulama yaparak İzmir’de yaşamı kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Vaat, vapur, Tramvay, metro, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti
    Karikatür
    ABD Büyükelçisi, Rusya'yı Akdeniz'e gönderdikleri gemilerle tehdit etti
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet