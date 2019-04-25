Soyer’in ilk 100 gün projelerinden ‘Baykuş Seferleri' başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Ulaşım Seferberliği' kapsamında ilk adımı atıyor.
VAPURLARDA HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ BAYKUŞ SEFERİ
İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve 26 Nisan’dan itibaren uygulamaya konulacak yeni sefer tarifesine göre gece yarısından itibaren Karşıyaka-Alsancak arasında ek seferler yapılacak. Saatte bir yapılacak Baykuş Seferleri kapsamında Karşıyaka İskelesi’nden son vapur saat 03.00’te, Alsancak İskelesi’nden ise 03.30’da kalkacak.
KARŞIYAKA TRAMVAYI’NDA EK SEFERLER
Karşıyaka Tramvayı’nda da gece seferleri dönemi başlıyor. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri üç sefer, mevcut plana ek olarak gerçekleşecek. 00.45, 01.45 ve 02.45’de Alaybey’den kalkacak seferlerle vapur-tramvay entegrasyonu da sağlanmış olacak.
İzmir’de Baykuş Seferleri ile halk ulaşım seferberliğinde ilk adımı atıyoruz. İzmir’imize hayırlı olsun! #Aşklaİzmir pic.twitter.com/xEg3tH7mNx— Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 25, 2019
İZMİR METRO’DA CUMA VE CUMARTESİ GECE SEFERLERİ
Yapılan yeni düzenlemeyle İzmir Metro da Baykuş Seferleri’nin uygulama kapsamına alındı. İzmir Metro’da Cuma ve Cumartesi günleri uygulanacak gece seferleri çerçevesinde iki ek sefer düzenlenecek. 00.40 ve 01.00’de Fahrettin Altay ve Evka 3 arasında karşılıklı ek seferler yapılacak.
'YİRMİ DÖRT SAAT YAŞAYAN BİR İZMİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
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