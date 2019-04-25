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12:32 25 Nisan 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan dünyaya barış çağrısı

    © AA / Cem Öksüz/Cumhurbaşkanlığı
    Türkiye
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    Anzak Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil, dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale'nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum. Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anzak Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladığı belirtildi. 

    Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda, Şafak Ayini düzenlendi. Gece Çanakkale'den Gelibolu'ya geçen on binden fazla Avustralyalı ve Yeni Zelandalı, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, töreni izledi.
    © AA / Özge Elif Kızıl
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    Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümünde, bu topraklarda vatanlarını ve şereflerini savunan yüz binlerce askeri, şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Bugün Çanakkale Savaşları’nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz. Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil, dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale’nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum. Anzak Günü münasebetiyle ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 

    Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    'YENİ SAVAŞLARIN YAŞANMAMASI İÇİN HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi, anma
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analara verdiği 'Evlatlarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur' mesajına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Bu noktada yeni nesillere düşen görev Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan dostluk mesajına sahip çıkmaktır. Yeni savaşların yaşanmaması, gelecek nesillerin barış dolu bir dünyada yaşayabilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, etkinlikler dolayısıyla ülkemizde bulunan misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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    Etiketler:
    Türkiye, Anzak Günü, Çanakkale Zaferi, Recep Tayyip Erdoğan
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