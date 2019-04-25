Erdoğan'dan dünyaya barış çağrısı

Anzak Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil, dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale'nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum. Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anzak Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladığı belirtildi.

© AA / Özge Elif Kızıl Avustralyalı tur operatörleri: Erdoğan'a rağmen iki ülke halklarının dostluğu sayesinde Anzak Günü geleneği bozulmaz

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümünde, bu topraklarda vatanlarını ve şereflerini savunan yüz binlerce askeri, şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Bugün Çanakkale Savaşları’nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz. Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil, dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale’nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum. Anzak Günü münasebetiyle ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'YENİ SAVAŞLARIN YAŞANMAMASI İÇİN HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan: İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analara verdiği 'Evlatlarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur' mesajına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Bu noktada yeni nesillere düşen görev Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan dostluk mesajına sahip çıkmaktır. Yeni savaşların yaşanmaması, gelecek nesillerin barış dolu bir dünyada yaşayabilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, etkinlikler dolayısıyla ülkemizde bulunan misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."