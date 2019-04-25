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14:08 25 Nisan 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş'tan belediye şirketi yorumu: Evliya olsa şaşırır

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Ankara'da belediye yönetiminin el değiştirmesiyle birlikte tartışmalı şekilde kaldırılan 'Hitit Güneş Kursu' amblemi yeniden gündeme geldi. Belediye başkanı olduktan sonra gelen her 10 mesajdan 3-4'ünün amblemle ilgili olduğunu söyleyen Yavaş, Meclis'te çoğunluk olmadıkları için değişikliğin çok mümkün olmadığını söyledi. Yavaş, "Belediyenin işlerini şirketlere vermesini istemiyoruz. Siz şirkete ihale ediyorsunuz o da istediği şirkete veriyor. Ben evliya olsa yolunu şaşırır diyorum" dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balık
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim
    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’nda olduğu için yapılan 'Topal ördek' yorumlarına katılmadığını söyleyen Yavaş, Eskişehir, Manisa gibi illerde yaşandığı gibi birlikte çalışılabileceğine dikkat çekti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarına gönderdiği '10 temel ilke' başlıklı yazıda tüm belediye çalışanlarının ücretlerinin 2 bin 200 TL olmasını istemişti.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, bu vaat üzerine inceleme yaptırdığını anlatan Yavaş, belediyede bu ücretin altında çalışan sadece 12-20 arasında işçi bulunduğunu onların da maaşının yükseltileceğini söyledi.

    'BELEDİYENİN İŞLERİNİ ŞİRKETLERE VERMESİNİ İSTEMİYORUZ'

    Tunç Soyer - Mansur Yavaş
    © AFP 2019 /
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    Yavaş, Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında belediye şirketlerinin tasfiyesi konusunu gündeme getirmiş ama bu konu tartışmalara yol açmıştı. Mayıs ayında şirketlerin genel kurulları olacağını belirten Yavaş, “Ondan sonra genel kanaatim belediye kendi işini kendi yapsın. Belediyenin işlerini şirketlere vermesini istemiyoruz" dedi.

    Yasayla kurulan ANFA, EGO, ASKİ dışındaki şirketlerin özel kurulan şirketler olduğunu belirten Yavaş, "Siz şirkete ihale ediyorsunuz o da istediği şirkete veriyor. Ben evliya olsa yolunu şaşırır diyorum. Hiç gerek yok. Belediye kendi ihalesini kendi yapsın" ifadesini kullandı.

    'GELEN 10 MESAJDAN 4'Ü AMBLEMLE İLGİLİ'

    Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki yönetim değişikliğinin ardından, tartışmalı bir şekilde kaldırılan Hitit Güneş Kursu amblemi yeniden gündeme geldi. Yavaş, "Amblem değişikliği gündeme gelir mi" sorusuna, "Gelmez. Meclis’te çoğunluğumuz yok. Meclis karar veriyor çünkü"yanıtı verdi. Ancak Yavaş, ama amblemin bazı yerlerde kullanılabileceğini söyledi.

    Mansur Yavaş
    © AA / Erçin Top
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    Meclis’te çoğunluk olsa dahi 'ben yaptım oldu' yaklaşımını doğru bulmadığını anlatan Yavaş, "Ankara halkına sorarak, bir yarışma açarak yapmayı düşünmüştüm. Dijital dünyada isterseniz Ankara’da 2 milyon insanın görüşünü hızla alabilirsiniz. Değişiklik yapabilsek dahi böyle yapmayı düşünüyordum" dedi.

    Amblemle ilgili çok sayıda talep geldiğini anlatan Yavaş, "Kavgalı şekilde değişti. Bana her gün 10 mesaj geliyorsa 3-4 tanesi amblemle ilgili. Tartışmalı olmasa şimdiye kadar bu konu kapanmış olurdu. Ama ben yaptım oldu ile olunca böyle oluyor" diye konuştu.

    Hitit Güneş Kursu amblemi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, 1995 yılında Atakule-cami minaresi ve 3 yıldız ile değiştirildi. Ancak karar yargıdan döndü. En son 2011 yılında Atakule figürlü amblem, yıldız sayısı 5’e çıkarılarak yeniden kullanılmaya başlandı. Bu arada 2011 yılında ayrıca Ankara Kedisi logo olarak kullanılmaya başlandı. Bu logo da mahkemelik oldu.

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    Etiketler:
    ihale, EGO, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), TBMM, Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş
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