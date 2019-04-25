Soylu: Küçükçekmece'deki cinsel istismarın faili yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, önceki gece İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan failin yakalandığını açıkladı.

© AA / Mehmet Ali Derdiyok Küçükçekmece’de istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun son durumuna dair açıklama

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, olayın başından beri aileye destek verdiklerini, kızın babasıyla konuşarak geçmiş olsun dediğini söyledi.

Valiliğin konuyla ilgili açıklama yapacağını belirten Soylu, "Olay başlı başına bizim medeniyetimize uygun değildir. Maalesef toplumca kınadığımız bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

Küçükçekmece'nin Kanarya mahallesinde cinsel istismara uğradığı bildirilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla ilgili olarak gizlilik kararı alınmıştı.

İstanbul Tabip Odası, çocuğun hayati tehliyeti atlatarak hastanedeki tedavisinin bittiğini ve ailesine teslim edildiğini açıklamıştı.