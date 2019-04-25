Kozmik Oda'yı aratan eski savcı Bilgili'ye 17 yıl hapis

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın 'kozmik odaları'nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan hakim ve savcıların yargılandığı davada karar verildi.
Eski savcı Mustafa Bilgili'ye 'FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası, eski hakim Nihal Uslu'ya ise 'FETÖ üyeliği ile devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekten' 14 yıl hapis cezası verildi.
Eski hakim Halil İbrahim Kütük ise 'FETÖ üyeliği' ve 'devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından toplam 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)