Kozmik Oda'yı aratan eski savcı Bilgili'ye 17 yıl hapis

'Kozmik Oda' davasında eski savcı Mustafa Bilgili, 17 yıl hapse mahkum oldu. Aynı davadan eski hakim Halil İbrahim Kütük ise 12 yıl hapis cezası aldı.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın 'kozmik odaları'nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan hakim ve savcıların yargılandığı davada karar verildi.

© AA / Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kozmik oda savcısı Mustafa Bilgili yakalandı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar 'Kozmik Oda' soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili, soruşturma kapsamında bazı kararlar veren eski hakim Halil İbrahim Kütük, tutuksuz sanık Abdullah Bahçeci katıldı.

Eski savcı Mustafa Bilgili'ye 'FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası, eski hakim Nihal Uslu'ya ise 'FETÖ üyeliği ile devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekten' 14 yıl hapis cezası verildi.

Eski hakim Halil İbrahim Kütük ise 'FETÖ üyeliği' ve 'devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından toplam 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.