Akşener, cinsel istismara uğrayan çocuğun ailesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğunun ailesini ziyaret etti. Bir gazetecinin "Failler yakalanmış, bilginiz var mı?" sorusuna Akşener, "Evet, Sayın Soylu'nun açıklamasını öğrendik oradayken. Ondan da memnun olduk. Kızımız, verilen bilgiye göre zaten teşhis etmiş" karşılığını verdi.

Meral Akşener, Kanarya Mahallesi'ndeki aileyi ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yaşanan olayın çok vahim bir durum olduğunu dile getiren Akşener, konuya ilişkin diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle de görüşülerek TBMM'de bir çalışma yapılacağını belirtti.

Akşener, söyleyecek kelime bulamadığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Küçücük bir kız çocuğuna... Erkek de olabilirdi. Ben 3 yaşında bir çocuğun babaannesiyim yani ne ara böyle hale geldik? Bu manada mutlaka hukuki tedbirlerin alınması lazım. Gerçekten üzgünüz, sadece üzgün de değil. Dün sosyal medyada bir paylaşım okudum, 'Bu ülkede kadın olmak, çocuk olmak, ağaç olmak ve sokak hayvanı olmak çok zor' diye. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Hukuki tedbirlerle olur, çok ağır caydırıcı tedbirlerle olur. Buna yönelik de bir çalışma yapacağız. Sağlık durumları iyi, çok üzgünler elbette. Hatırlatmamak lazım çocuğumuza."

Meral Akşener, konuşması esnasında bir vatandaşın, "Çocuk olmak bu ülkede bu kadar zor olmamalı" diye seslenmesi üzerine "Aynı fikirdeyim" dedi.

Bir gazetecinin "Failler yakalanmış, bilginiz var mı?" sorusuna Akşener, "Evet, Sayın Soylu'nun açıklamasını öğrendik oradayken. Ondan da memnun olduk. Kızımız, verilen bilgiye göre zaten teşhis etmiş" karşılığını verdi.

Ziyarette İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ile İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da yer aldı.