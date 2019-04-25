Bahçeli'ye hayvan parçalarından tespih hediye edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için yapılan tespihte habbeler için büyük köpekbalığı fosili, imame için su aygırı, fren için balina dişi, ayraç ve duraklar için kılıç balığı kılıcı, sistem arası habbeler için deniz kaplumbağası, hitame ve sarkaç için mors dişi özü ve minesi kullanıldı.

Geçen hafta Antalya'da kampa giren Bahçeli'ye Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın tarafından özel tasarım tespih hediye edildi.

Tespih ustası Aydoğan Kargacıoğlu tarafından Bahçeli için yapılan tesbihte, habbeler için büyük köpek balığı fosili, imame için su aygırı, fren için balina dişi, ayraç ve duraklar için kılıç balığı kılıcı, sistem arası habbeler için deniz kaplumbağası, hitame ve sarkaç içinde mors dişi özü ve minesi kullanıldı.

© DHA / Tesbih Ustası Aydoğan Kargacıoğlu tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye özel olarak yapılan tespih.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Liderimiz Devlet Bahçeli Antalya'da kendilerine Kastamonu adına verdiğimiz tespihi kabul ederek bizleri onurlandırdı" dedi.