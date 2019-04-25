Küçükçekmece'deki çocuk istismarıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı ile ilgili Pakistan uyruklu failin ardından 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişiden 2'sinin Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi.