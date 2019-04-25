Küçükçekmece'deki çocuk istismarıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde önceki gün 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı İstanbul Emniyeti'nin operasyonu sonucunda yakalandı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, operasyonda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Gözaltına alınanlardan 2'si Türk, 7'si ise yabancı uyruklu.
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Habere göre, olayın faili 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. ve beraberindeki 8 şüphelinin sorguları sürüyor.
M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği, seyyar olarak çanta satışı yaptığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da zanlının yakalandığını açıklamıştı.
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