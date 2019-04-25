İmamoğlu'nun öğrenci aylık Akbil'ini 50 TL'ye indirme teklifinin ardından AK Parti'den yeni teklif: 40 yapalım

© Fotoğraf : Twitter İBB Başkanı İmamoğlu, koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim süreci esnasında öğrenci aylık Akbil fiyatının 50 TL'ye indirileceğini açıklamıştı.

Bugünkü toplantıda ise İmamoğlu'nun söz konusu teklifi görüşüldü.

Yapılan toplantıda, AK Partili üyelerin İmamoğlu'nun teklifine karşılık olarak Akbil ücretini 40 TL'ye indirme teklifinde bulundukları öğrenildi.

'HER AY FAZLADAN 45 TL PARAYI NİYE ALDINIZ YILLARDIR?'

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise, "Soygun böyle yapılmış... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci AKBİL'ini 50 TL'ye indirme vaadinde bulununca, AKP'liler bugün "40 TL yapalım" teklifini sundu. Demek ki; 40 TL'ye de taşınabilirmiş öğrenciler... Peki o halde her ay 45 TL fazladan parayı niye aldınız yıllardır?" ifadeleriyle AK Partili üyelerin teklifini eleştirdi.

Soygun böyle yapılmış...



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci AKBİL'ini 50 TL'ye indirme vaadinde bulununca, AKP'liler bugün "40 TL yapalım" teklifini sundu.



Demek ki; 40 TL'ye de taşınabilirmiş öğrenciler...



Peki o halde her ay 45 TL fazladan parayı niye aldınız yıllardır? — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 25 Nisan 2019

​'MİLLETİN ÖNÜNDE KONUŞUN'

Gazeteci Fatih Portakal da, İBB'de düzenlenen toplantının canlı yayın görüntülerini paylaşarak "İBB Meclis toplantısı. Milletin önünde konuşun, dinlemek güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

#ibb meclis toplantısı. Milletin önünde konuşun, dinlemek güzel oluyor.https://t.co/qgE6u85sWF — fatih portakal (@fatihportakal) 25 Nisan 2019

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