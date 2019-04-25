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18:45 25 Nisan 2019
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    Cumhuriyet gazetesinin 8 eski çalışanın cezaevi süreci başladı

    Eski Cumhuriyet Gazetesi çalışanları yeniden cezaevinde

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Cumhuriyet Gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezasına mahkûm edilen ve mahkûmiyet kararı onanan eski yazar ve yöneticiler için cezaevine girme süreci başladı. Kararı veren İstanbul 27. Ağır Mahkemesi, infaz savcılığına kesinleşme kararını yolladı.

    © Fotoğraf : Instagram
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    Cumhuriyet eski çalışanları Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper Kocaeli Adalet Sarayı'nda cezaevi giriş işlemlerini yaptırdı. Cezanın infazı için Kanlıca Cezaevi'ne gidilecek. Eski Cumhuriyet çalışanlarına destek için CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve TİP milletvekili Barış Atay, Kocaeli Adliyesi'ne geldi.

    MUSA KART'TAN MESAJ

    Musa Kart cezaevine girmeden önceki mesajında, "İnanıyorum ki bu dava halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Birkaç gündür iyi kalpli ve duyarlı insanlar yaşadıklarımızı özetliyor: Yumruk atan serbest, karikatürist ve gazeteciler cezaevinde... Gazetecilerin cezaevi kapılarında açıklama yapmadığı günlerde buluşmak umuduyla hoşça kalın" dedi.

    EMRE İPER: BELLİ BİR SÜRE SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE

    Emre İper sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, "Belli bir süre sonra görüşmek üzere Sevgiyle kalın....Kendinize iyi bakın..." ifadelerini kullandı.

    CEZAEVİNE GİRENLER NE KADAR SÜRE HAPİS YATACAK?

    Bülent Utku: 1 yıl 7 ay 20 gün

    Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 23 gün

    Kadri Gürsel: 11 ay 27 gün (Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda cezaevinde kalmayacak)

    Emre İper: 7 ay 14 gün

    BEŞ YILIN ÜZERİNDE HAPİS CEZASI ALANLARIN YARGITAY'DAKİ İNCELEMESİ SÜRÜYOR

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf), Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onamıştı. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla yargılanan Akın Atalay hakkında “örgüte yardım” suçlamasından 7 yıl, 13 ay, 15 gün, Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Aydın Engin, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, karikatürist Musa Kart hakkında 3 yıl 9’ar ay, muhasebe çalışanı Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Nisan ayında kararını açıklayan mahkeme Akın Atalay’ın tahliyesine karar vermiş, Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında da beraat kararı vermişti. Karara göre Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper, Hakan Kara, Kadri Gürsel ve Bülent Utku, tekrar cezaevine girecek.

    Davada beş yılın üzerinde ağır hapis cezası alan isimlerin temyiz incelemesi ise Yargıtay'da yapılıyor. Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Ahmet Şık'ın temyiz dosyası incelemesinin Yargıtay’da sürüyor.

    Cezaları 5 yıldan az olanların Yargıtay'a başvuru yapma hakkı bulunmuyor.

    Etiketler:
    Hapishane, Gazetecilik, Türkiye, Cumhuriyet Gazetesi
    Topluluk kurallarıTartışma
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