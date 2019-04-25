Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, Paskalya kutlamalarına ev sahipliği yapacak: Kermes geliri kimsesiz çocuklara gidecek

Ankara’daki Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde Paskalya nedeniyle 28 Nisan Pazar günü kutlamalar yapılacak. Kutlamalar çerçevesinde Rusya’ya özgü hamur işleri pişirilip, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Düzenlenecek kermesten edinilecek gelir de kimsesiz çocuklar yararına bağışlanacak.

Ankara’daki Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, Paskalya için 28 Nisan Pazar günü büyük bir kutlamaya ev sahipliği yapacak. 13:00’da başlayacak kutlamalar çerçevesinde renkli performanslar sergilenecek, ayrıca geliri kimsesiz çocuklara bağışlanacak bir kermes de düzenlenecek.

Etkinlik çocuklara yönelik yarışmalar, sihirbaz gösterisi ve hediye çekilişine de sahne olacak. Paskalya’ya özgü bir gelenek olduğu üzere yumurtaların boyanacağı etkinlik için Rusya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Moldova gibi Slav ülkelerinde tüketilen, Paskalya’ya özgü ‘Kuliç’ isimli kekler pişirilecek.

Herkese kucak açmak isteyen Merkez, 'çok önemli bir bahar günü' olarak nitelendirdiği bayramın dini yönünden çok geleneklerle ilgili kısmını öne çıkarmak istiyor.



‘300 KİŞİNİN KATILMASINI BEKLİYORUZ’

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’na (Rossotrudniçestvo) bağlı Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Enver Şeyhov, Sputnik’e yaptığı açıklamada etkinliğe yaklaşık 300 kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

‘ÇOCUKLARIN GELENEKLERİMİZİ TANIMASINI İSTİYORUZ’

Şeyhov “Pazar günü ve Paskalya’nın ailevi bir gün olmasından dolayı, çocuklara yönelik etkinlikler planladık. Sıkılmadan kültürümüzü, geleneklerimizi tanımalarını istiyoruz. Bu nedenle kutlama kapsamında verilecek konser sırasında Rus halk dansları yapılacak. Aynı zamanda Rus geleneksel müzik aletleri kullanılacak ve konserde Rus şarkıcılar şarkı söyleyecek” ifadelerini kullandı.

Kermeste de Rus geleneksel el işleri ve lezzetlerinin satılacağını belirten Şeyhov, dekorasyonun da Rus köyleri tarzında olacağını aktardı.