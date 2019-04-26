Balıkesir'de erkek öğrencilere taciz iddiası: Rehber öğretmen tutuklandı

Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli Ö.A'yı evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir ilkokulda görev yapan rehber öğretmen, iki erkek öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli Ö.A'yı evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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