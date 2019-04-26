Balıkesir'de erkek öğrencilere taciz iddiası: Rehber öğretmen tutuklandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir ilkokulda görev yapan rehber öğretmen, iki erkek öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ilkokulun 4'üncü sınıfında öğrenim gören iki erkek öğrenci, rehber öğretmen Ö.A'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi. Bunun üzerine aileler, polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli Ö.A'yı evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.