Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde uğradığı saldırının öncesi ve sonrasını değerlendirdi. Gök, "Bir anda hayatımın bittiğini düşündüm.Bir an geldi ki artık buradan çıkış yok dedim" diye konuştu.

© AA / Volkan Furuncu Kılıçdaroğlu: Linç girişimi affedilecek bir olay değil ama sağduyumuzu korumak zorundayız

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, Habertürk televizyonuna katıldığı bir programda Çubuk’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte atlattıkları linç girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gök, “İleride Akkuzulu köyünden bir davet gelirse gideriz mutlaka. Onları da Meclis’te ağırlarız. Biz birbirimizi tanımak, anlamak durumundayız. Bu aşılması gereken bir meseledir” diye konuştu.

CHP’li Levent Gök’ün konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

‘TORUNLARIMIN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM’

“Bir anda hayatımın bittiğini düşündüm.Bir an geldi ki artık buradan çıkış yok dedim. Aklıma şu geldi, bugün tam üç hafta oluyor bir torunum dünyaya geldi. Oğlunu Uras koyduk. Diğerinin ismi Uzay. Aklıma gelen şu oldu, ailem de dinliyorsa beni ilk defa duyacaktır. Onların büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm. İç dünyamda o muhasebeleri yapmaya başladığım anda o araç gelip bizi aldı. O hayatın durduğu bir andı, tam bir can pazarıydı. Şimdi ben iç dünyamda büyük bir sorgulamayla bu saldırıyı gerçekleştiren insanların o davranış eğilimini çözmeye odakladım kendimi.Bunu anlayabilirsek, çözebilirsek Türkiye bir defa bunları yaşamaz. Toplumu bu hale getiren nedenleri hep birlikte irdeleyerek buralardan sürekli çıkmak durumundayız. Türkiye’de 21 Nisan tarihi kimsenin aklına gelmeyecek şekilde gündemden çıkarmalıyız.

© AA / Volkan Furuncu Öztrak: 1.5 saat boyunca başkentte devlet ortadan kayboldu

‘DERHAL İMAMOĞLU’NA ULAŞMAYA ÇALIŞTIK’

O anda aklımıza İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı 2 milyonluk miting vardı. Derhal İmamoğlu’na ulaşmaya çalıştık. Bir provokasyon olduğu ve bunun arkasını getirmek isteyenlerin olabileceği düşüncesiyle soğukkanlılığımızı toparlayarak görev yapmaya, sağduyu yerleştirmeye çalıştık. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu arayarak yatıştırma mesajları vermesini istedim.

‘CHP’LİLERİN ÇUBUK’A GELMEMESİ TALİMATINI VERDİM’

Bizi arayan bütün CHP’lilerin Çubuk’a gelmesini yasakladık. ‘Biz devletimize güveniyoruz’ dedik. Genel başkanımız o esnada mahsur kalmış ve eve alınmıştı.Saldırı olduğunda CHP’li yurttaşların kesinlikle Çubuk’a gelmeme talimatını verdim''.

‘AK PARTİLİ YENEROĞLU ÇOK ÖZEL BİR MİLLETVEKİLİ’

© AA / Volkan Furuncu Öztrak: 1.5 saat boyunca başkentte devlet ortadan kayboldu

CHP’li Gök ayrıca saldırıdan sonra kendisini önce telefonla arayıp ardından ziyarete gelen AK Partili Mustafa Yeneroğlu için “Mustafa Yeneroğlu çok özel bir milletvekilidir. Çok sorumlu bir siyasetçi. Benim açımdan çok değerli bir ziyaret oldu. Bir CHP’li vekille AK Partili vekil bu üzücü hadisede yanyana gelebiliyorlar. Sayın Yeneroğlu’nun dünkü ziyareti çok kıymetlidir. Onun için kendisine sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘MHP’Lİ FETHİ YILDIZ’A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Sunucu Kübra Par’ın “Şimdi MHP’li siyasetçiden mesaj aldım. MHP’li Fethi Yıldız, sizi oradan arabayla alan üç kişinin MHP’li arkadaşlarının olduğunu söyledi” sözleri üzerine Gök şöyle konuştu: “Çok teşekkür ederim. Az önce anlatmaya çalıştığım tablo budur. Bizim MHP içinde çok değerli, sorumluluk sahibi arkadaşlarımız var. AK Parti’ye oy veren vatandaşlarımız ve siyasetçilerimiz de öyle. Biz bu olaylarda Türkiye’yi yaşanan bu olumsuzluklardan ileriye doğru bir tablo çıkartabilir. Ben yaşadığımız bunca olaylara rağmen katkı sunabilirim.”