Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan zanlı suçunu itiraf etti

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Küçükçekmece'nin Kanarya mahallesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu M.V. dün akşam saatlerinde suçunu itiraf etti. Zanlı tercüman eşliğinde sorgulandı.

Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın yerde çalıştığını söyleyen zanlı “Öğle arası oldu. Dışarı çıktım. Dışarıda gezmeye dolaşmaya başladım. Mahallede küçük kıza rastladım” dedi. Önce çevreyi kontrol ettiğini ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Olayın ardından kaçtığını polise anlattı.

ÇOCUKLARIN İFADESİ PEDAGOG EŞLİĞİNDE ALINDI

Olay öncesinde M.E. ile birlikte oyun oynayan ve olayı gören 5 yaşındaki 2 erkek çocuğun ifadeleri ise pedagog eşliğinde alındı. Çocuklar verdikleri ifadede, “Biz oyun oynuyorduk. Bir kişi geldi. Para vereceğini söyleyerek M.E.'yi yanımızdan alarak arkaya gittiler. Biz de bir süre sonra ailemize haber verdik” dedi.