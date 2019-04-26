Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan zanlı suçunu itiraf etti

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Küçükçekmece'nin Kanarya mahallesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu M.V. dün akşam saatlerinde suçunu itiraf etti. Zanlı tercüman eşliğinde sorgulandı.
ÇOCUKLARIN İFADESİ PEDAGOG EŞLİĞİNDE ALINDI
Olay öncesinde M.E. ile birlikte oyun oynayan ve olayı gören 5 yaşındaki 2 erkek çocuğun ifadeleri ise pedagog eşliğinde alındı. Çocuklar verdikleri ifadede, “Biz oyun oynuyorduk. Bir kişi geldi. Para vereceğini söyleyerek M.E.'yi yanımızdan alarak arkaya gittiler. Biz de bir süre sonra ailemize haber verdik” dedi.
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