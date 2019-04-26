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08:32 26 Nisan 2019
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    AK Parti - Recep Tayyip Erdoğan

    Kaplan: Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ söyleminin olası seçimde oy amaçlı olduğu konuşuluyor

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Gazeteci Emine Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak kulis yazdı. Kaplan, "Parti'de ağırlıklı olarak YSK’nın İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vereceği dile getiriliyor" dedi.

    Gazeteci Emine Kaplan, Cumhuriyet'te "Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ söyleminin olası seçimde oy amaçlı olduğu konuşuluyor" başlığıyla yayımlanan kulis haberinde "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepki gösterdiği 'Türkiye İttifakı' açıklamasıyla neyi hedeflediği AKP içinde de farklı yorumlanıyor" ifadesini kullandı.

    Kaplan şöyle devam etti:

    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu.
    © AA / Mustafa Kamacı
    AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den 'İş Bankası çalışanı sandık başkanları' açıklaması
    "Bu açıklama ‘seçimin geride kaldığı, bundan sonra ülkenin ekonomi başta olmak üzere sorunlarının çözümü için ortak hareket etme’ çağrısı olduğu biçiminde değerlendirilmekle birlikte altında daha derin bir strateji olduğunun altı çiziliyor. YSK’nin İstanbul’la ilgili olası kararına dikkat çeken bazı parti yöneticileri, seçimin yenilenmesi durumunda İstanbul’un kazanılabilmesi için partinin sandığa gitmeyen seçmeni kadar Ekrem İmamoğlu’na oy veren Kürt seçmene ihtiyaç olduğu, hem parti seçmeni hem de diğer seçmen üzerinde MHP ile ittifakın yarattığı olumsuz algının değiştirilmesi stratejisinin yattığı kaydediliyor. Parti kulislerinde öne çıkan görüşler şöyle:

    Tartışmaları sonlandırmak: Tartışmalar sürdükçe yapılan açıklamalar, YSK’nin vereceği karara ilişkin ortaya konulan herhangi bir tahmin ve beklenti piyasalarda güvensizlik yaratıyor. Cumhurbaşkanı, YSK’nin İstanbul kararını beklemekle birlikte artık ülkenin sorunlarının çözümüne odaklanılmasını amaçlıyor.

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    'YSK sandık kurullarıyla ilgili 'seçim iptaline gidiyorum' diyemez, çünkü bugüne kadar böyle bir karar alınmadı'
    Strateji içeriyor: Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları basit bir çağrı değil, daha derin bir stratejinin izlerini taşıyor. İstanbul’un kaybedilmesinin en büyük nedeni, parti seçmeninin çeşitli gerekçelerle sandığa gitmemesi. İstanbul’da 24 Haziran’da seçime katılım oranı yüzde 88.42’yken 31 Mart’ta yüzde 83.88’e düştü. Sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenin büyük bölümünü parti seçmeni oluşturuyor. Bir diğer neden, MHP ile yapılan ittifak nedeniyle Kürt seçmenin CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na kayması. ‘Türkiye İttifakı’ açıklaması, YSK’nin vereceği kararla İstanbul’da seçimin yenilenmesi olasılığına karşı bir hazırlık içeriyor. MHP ile yapılan ittifak nedeniyle seçmende oluşan partiye karşı olumsuz algı değiştirilmeye çalışılıyor.

    YSK üzerine tahminler: Partide İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda kazanılacağını düşünenler kadar İmamoğlu’nun oyunu artırarak kazanacağını dile getirenler de bulunuyor. Ağırlıklı olarak YSK’nin İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vereceği dile getiriliyor. Ancak YSK’nin her iki halde de hukuki bir karardan çok siyasi bir karar vereceği yorumları yapılıyor. Erdoğan’ın balkon konuşmasında ve MKYK toplantısında dile getirdiği değişimde takvimin YSK’nin kararına bağlı olarak ertelenebileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın kabinedeki değişiklikleri yeni küskünlük ve kırgınlıklar yaratılmaması amacıyla seçim sonrasına bırakılacağı değerlendiriliyor.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazında bir grubun linç girişimine uğradı.
    © AA / Metin Aktas
    Nuhut: Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün, elinde demir parçasıyla evin balkonuna çıkmaya çalıştı
    'AKP'LİLERE SORUN'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde meydana gelen linç girişiminin ardından ilk kez AYM toplantısında bir araya geldi. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı ancak aralarında herhangi bir diyalog olmadı. Kılıçdaroğlu, törenden ayrılırken bir gazetecinin, ‘Saldırgan Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasıyla ilgili ne söyleyeceksiniz’ sorusuna, ‘Onu bana değil AKP’lilere sorun’ yanıtını verdi."

    Etiketler:
    seçim, Saldırı, CHP, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Emine Kaplan
    Topluluk kurallarıTartışma
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