Kaplan: Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ söyleminin olası seçimde oy amaçlı olduğu konuşuluyor

Gazeteci Emine Kaplan, Cumhuriyet'te "Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ söyleminin olası seçimde oy amaçlı olduğu konuşuluyor" başlığıyla yayımlanan kulis haberinde "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepki gösterdiği 'Türkiye İttifakı' açıklamasıyla neyi hedeflediği AKP içinde de farklı yorumlanıyor" ifadesini kullandı.
Kaplan şöyle devam etti:
Tartışmaları sonlandırmak: Tartışmalar sürdükçe yapılan açıklamalar, YSK’nin vereceği karara ilişkin ortaya konulan herhangi bir tahmin ve beklenti piyasalarda güvensizlik yaratıyor. Cumhurbaşkanı, YSK’nin İstanbul kararını beklemekle birlikte artık ülkenin sorunlarının çözümüne odaklanılmasını amaçlıyor.
YSK üzerine tahminler: Partide İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda kazanılacağını düşünenler kadar İmamoğlu’nun oyunu artırarak kazanacağını dile getirenler de bulunuyor. Ağırlıklı olarak YSK’nin İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vereceği dile getiriliyor. Ancak YSK’nin her iki halde de hukuki bir karardan çok siyasi bir karar vereceği yorumları yapılıyor. Erdoğan’ın balkon konuşmasında ve MKYK toplantısında dile getirdiği değişimde takvimin YSK’nin kararına bağlı olarak ertelenebileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın kabinedeki değişiklikleri yeni küskünlük ve kırgınlıklar yaratılmaması amacıyla seçim sonrasına bırakılacağı değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde meydana gelen linç girişiminin ardından ilk kez AYM toplantısında bir araya geldi. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı ancak aralarında herhangi bir diyalog olmadı. Kılıçdaroğlu, törenden ayrılırken bir gazetecinin, ‘Saldırgan Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasıyla ilgili ne söyleyeceksiniz’ sorusuna, ‘Onu bana değil AKP’lilere sorun’ yanıtını verdi."
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