İstanbul'da 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı olmak üzere görevde olan 210 askere gözaltı kararı

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı operasyonda, 112'si Kara kuvvetlerinde, 29'u Hava Kuvvetlerinde, 50'si Deniz Kuvvetlerinde, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'nda 5'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 210 muvazzaf asker hakkında yakalama gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen askerler arasında 5'i Albay, 7'si Yarbay, 14'ü Binbaşı, 33'ü Yüzbaşı, 47'si Üsteğmen, 2'si Teğmen 102'si Astsubay olduğu belirlendi.
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