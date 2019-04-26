İstanbul'da 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı olmak üzere görevde olan 210 askere gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ mensubu olduğu öne sürülen askerlerle ilgili yürütülen ankesör soruşturması kapsamında aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı rütbesinde subaylarında bulunduğu 210 muvazzaf askeri personel hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.