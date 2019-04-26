Polis Koleji sınavı operasyonu: 41 gözaltı

2009'daki Polis Koleji sınavında soruları önceden alarak koleje yerleştikleri tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara'nın da arasında bulunduğu 13 ilde yürütülürken, şu ana kadar şüphelilerden 12'si yakalandı.