Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda 23 Nisan kutlaması 4 gün sürdü

Avcılar'da göçün yoğun olduğu Yeşilkent Mahallesi'nde büyük bölümü Suriyeli, 800 kadarı yabancı, 5300 öğrenciye, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi ile 155 öğretmen ile eğitim verilen Leyla Bayram İlkokulu'nda bayram coşkusu bugünkü etkinliklerle sona eriyor.
Veliler, sabah ve öğleden sonra A'dan V'ye kadar değişik harflerle 128 derslik bulunan okuldaki spor salonunu yanlarında getirdikleri diğer çocukları ile birlikte hınca hınç doldurdu, Salonda yapılan miniklerin birbirinden renkli gösterilerin sunduğu 4 ayrı kutlamaları her seferinde en az 2500 kişi izledi.
Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda 23 Nisan kutlaması 4 gün sürdühttps://t.co/uP1VhUUPO8 pic.twitter.com/DLMaEsUJEh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 26, 2019
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