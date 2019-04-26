İstanbul Havalimanı'nda rötar kavgası: 'Hop hop hop, temas yok'

İstanbul Yeni Havalimanı'nda özel bir havayolu şirketine ait uçağın rötar yapması nedeniyle kadın bir yolcu, havayolu şirketinin yer personeliyle tartıştı. Tartışma sırasında yer hizmetleri personeline ağır hakaretlerde bulunan kadın yolcu sosyal medyada gündeme oturdu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda dün yaşandığı belirtilen bir olay, sosyal medyada gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre özel bir havayoluna ait peronda, uçağın rötar yapması nedeniyle çıkan tartışmada bir yolcu, havayolu şirketinin check-in işlemini yapan yer görevlisine hakaretlerde bulundu.

Yolcular tarafından çekilen ve kameraya yansıyan görüntülerde kadın yolcu, rötar nedeniyle suçladığı kadın personele yaptığı hakaretlerin ardından üzerine yürümesi üzerine de, "Hop hop hop, temas yok" diye tepki gösterdi.

​YOLCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yolcuların da tepki gösterdiği olayda başka bir kadın yolcu ise kadın personele hakaretler eden kadına, "Sen bunları bana söyleseydin ben seni döverdim" diye tepki gösterdi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan videoya ilişkin yapılan yorumlarda da havayolu şirketi çalışanının büyük sabır ve anlayış gösterdiği belirtildi.

ATLAS'TAN AÇIKLAMA

Konuya dair Atlas Global'den de bir açıklama yapıldı. Şirket, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak 25 Nisan 2019 tarihli IST-BJV KK42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadesini kullandı.

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