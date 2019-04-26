Edinilen bilgilere göre özel bir havayoluna ait peronda, uçağın rötar yapması nedeniyle çıkan tartışmada bir yolcu, havayolu şirketinin check-in işlemini yapan yer görevlisine hakaretlerde bulundu.
Yolcular tarafından çekilen ve kameraya yansıyan görüntülerde kadın yolcu, rötar nedeniyle suçladığı kadın personele yaptığı hakaretlerin ardından üzerine yürümesi üzerine de, "Hop hop hop, temas yok" diye tepki gösterdi.
İstanbul Havalimanı'nda rötar kavgası: 'Hop hop hop, temas yok'https://t.co/hvKnL1EcYb pic.twitter.com/gy6x9PiWyW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 26, 2019
YOLCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
Yolcuların da tepki gösterdiği olayda başka bir kadın yolcu ise kadın personele hakaretler eden kadına, "Sen bunları bana söyleseydin ben seni döverdim" diye tepki gösterdi.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan videoya ilişkin yapılan yorumlarda da havayolu şirketi çalışanının büyük sabır ve anlayış gösterdiği belirtildi.
ATLAS'TAN AÇIKLAMA
Konuya dair Atlas Global'den de bir açıklama yapıldı. Şirket, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak 25 Nisan 2019 tarihli IST-BJV KK42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadesini kullandı.
Kamuoyu Açıklaması pic.twitter.com/KB4Ze37W6K— Atlasglobal (@Atlasglobal) April 26, 2019
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