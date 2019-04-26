Sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı, MEB 21 yıl ödediği parayı geri istedi

DHA'nın aktardığı habere göre olay 2017 yılında Kozlu ilçesi Kılıç Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapan İsmail Y. ile hizmetli kadrosundaki personel arasında çıkan tartışmanın ardından okula gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince ortaya çıkarıldı.
Üniversite, böyle bir öğrencinin kayıtlarında bulunmadığını belirten yazı gönderdi. Soruşturma kapsamında diplomanın sahte olduğunu tespit eden müfettişler, İsmail Y.'yi açığa alarak savcılığa ihbarda bulundu.
5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
21 yıl boyunca çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapan, teşekkür belgeleri de alan İsmail Y. hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Y., avukatı ve şikayetçi olarak Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı.
'ÖSYM'DE NİYE KAYDIM ÇIKMAMIŞ BİLMİYORUM'
Mahkemede ifade veren İsmail Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "1988 yılında üniversiteye girdim. ÖSYM'de niye kaydım çıkmamış bilmiyorum" dedi.
Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, İsmail Y.’nin 21 boyunca memuriyetten kazandığı parayı da talep etti. İsmail Y.'nin yasal faiziyle birlikte yaklaşık 750 bin lirayı bulduğu öğrenilen parayı ödemeyince Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı. Tazminat davasının da devam ettiği belirtildi.
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