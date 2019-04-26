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13:13 26 Nisan 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    CHP suç duyurusunda bulundu, Soylu 'Şahsım adına şeref beratıdır' dedi

    © AA / Behçet Alkan
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Evren Atalay
    CHP, Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak
    Özkoç, suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce Ankara Adliyesi önünde partililerle yaptığı basın açıklamasında, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu ve yanındakilere yönelik linç girişiminde bulunulduğunu söyledi. 

    Çubuk'taki cenaze töreninde yaşananlara ilişkin ihmali bulunanlar hakkında yasal haklarını kullanacaklarını ifade eden Özkoç, "İhmali bulunan kişiler hakkında hem CHP adına hem de CHP grubu olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kişilerden birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Soylu, aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için ilgili yasa kapsamında suç işlemiştir" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu cenaze törenine katılmadan önce koruma polislerince emniyete bilgi verildiğini savunan Özkoç, buna rağmen gerekli tedbirleri almayan il emniyet müdürü ve diğer yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    Soylu: Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse güvenlikle paylaşmalıydı, kendisini PKK'dan ayırmayan HDP ile temasları ortada
    Özkoç, soru üzerine koruma polislerinin, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağına ilişkin ilgili yerlerle alakalı telefonla arayarak bilgi verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

    "Emniyete bildirim yaptığını söylediğimiz kişi kimdir? Polis memurudur yani kamu görevlisidir. Yalan söylüyorsa derhal hakkında işlem başlatılsın. Bunu nasıl tespit edebilirler? Koruma memuru, arama kaydını göstererek 'Saat 10.03'te Ankara emniyet şube amirliğini arayarak, oraya bildirdim' diyor. Ses kayıtları ellerinde mi? Ellerinde. O dakikada telefonla kim aramış biliniyor mu? Biliniyor. Gereğini yapsınlar."

    Açıklamanın ardından Özkoç ve beraberindekiler, savcılığa çıkarak İçişleri Bakanı Soylu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve bazı emniyet yetkilileri hakkında ise "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    'BENİM İÇİN MAHKEMEYE MÜRACAAT ETMELERİ ŞAHSIM ADINA ŞEREF BERATIDIR'

    Konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Soylu, "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Saldırı, suç duyurusu, Süleyman Soylu, Türkiye, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
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