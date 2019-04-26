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14:44 26 Nisan 2019
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    Şehit Yüzbaşı Alkan son yolculuğuna uğurlandı

    Yarbay Alkan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki: Çelenge şiddete tutuklama var, ana muhalefete saldırıya tutuklama yok

    © AA / Murat Anıl
    Türkiye
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    Şırnak'ta 2015 yılında jandarma karakoluna yapılan saldırıda hayatını kaybeden Yüzbaşı Ali Alkan'ın KHK'yla ordudan atılan ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi: "Kalkan yumruklar, sopalar, araçlara atılan taşlar, kişilerin yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelik açıkça suç oluşturan eylemlerdir, kabul edilebilir bir tarafı yoktur."

    Yarbay Mehmet Alkan, dört yıl önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lıların saldırısında hayatını kaybeden kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde hükümeti eleştiren sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Alkan sonrasında ise Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi.

    Osman Sarıgün
    © Fotoğraf : DHA
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    Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'a konuşan Alkan, Ankara'nın Çubuk ilçesinde er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Saldırının kişilerin yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelik bir eylem olduğunu ve kabul edilemeyeceğini belirten Alkan, şunları söyledi:

    "Bireylerin, düşünce ve fikir özgürlüğünün yansıması olarak gösteri ve protesto hakkını yasal sınırlar içinde kullanması elbette olağan bir durumdur. Ancak burada barışçıl ve şiddet içermeyen bir protesto değil tamamen şiddet içerikli eylemler söz konusudur. Dolayısıyla olayın basit bir protesto olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Kalkan yumruklar, sopalar, araçlara atılan taşlar kişilerin yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelik açıkça suç oluşturan eylemlerdir, kabul edilebilir bir tarafı yoktur."

    'ŞEHİTLERİN HESABINI VERECEK OLAN İKTİDARDIR'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
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    Son günlerde muhalefetin terörü desteklediği şeklindeki söylemlere değinen Alkan, şöyle devam etti:

    "Diyorlar ki muhalefet terörü destekliyor. Yahu muhalefetin elinde nasıl bir imkân ve yetenek var ki böyle bir şeyi yapsın, yapabilsin. Kaldı ki teröre ve teröriste destek olmak bana göre vatana ihanettir ve ceza kanununa göre suçtur. O halde muhalefetten bu desteği yapanlar kimlerse haklarında adli işlem yapılması gerekir, yapılmıyorsa yetkililer görevini yapmıyor demektir. Bu söylem iktidarın kendi sorumluluğunu başkalarına atma ve hedef şaşırtmasından başka bir şey değildir. Şehitlerin hesabının sorulması gereken ve o hesabı vermesi gereken ancak ve ancak iktidardır."

    'ERDOĞAN'IN ÇELENGİNE ŞİDDET UYGULAYAN İKİ GENÇ TUTUKLANDI'

    Şehit Yüzbaşı Alkan son yolculuğuna uğurlandı
    © AA / Murat Anıl
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    Kardeşinin cenaze töreninde, Cumhurbaşkanı 'Recep Tayyip Erdoğan'ın çelengine şiddet uygulayan iki gencin tutuklandığını söyleyen Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Öğrendiğim kadarıyla Ankara’daki saldırıda bulunan kişiler şehit yakını değildir. Şehit yakını ise de tepkilerini muhalefete değil iktidara yöneltmeleri gerekir. Ve şehit yakınıysa da bu tepkisini ‘saldırı’ olarak değil ‘düşünce ve fikir açıklaması’ olarak yapması gerekir. Bakınız benim kardeşim Yüzbaşı Ali Alkan, çözüm süreci sırasındaki yanlış politikalar yüzünden 22 Ağustos 2015 tarihinde şehit olduğunda ben bunun hesabını düşünce açıklaması yoluyla sordum. Hiçbir kişiye karşı ne ben ne de başkası şiddet eylemine girdi. Ancak bugünkü durumla ilgili olarak ilginç bir nokta belirtmek isterim ki o törende Erdoğan'ın çelengine şiddet uygulayan iki genç tutuklandı. Görüyorsunuz işte çelenge şiddete tutuklama var ama ana muhalefete saldırıya tutuklama yoktur."

    'BEN ŞEHİT KARDEŞİ DEĞİL MİYİM? 'KRAL ÇIPLAK' DEDİM, ARKASINDAYIM'

    Şehit Yüzbaşı Alkan son yolculuğuna uğurlandı
    © AA / Murat Anıl
    CHP'li Bozkurt: Yarbay Mehmet Alkan neden ihraç edildi?
    İktidara 'Hangi suçu işledim?' sorusunu yeniden yönelten Alkan, "Ben düşünce açıklamamdan dolayı, görevdeyken disiplin cezası aldığım gibi daha sonra tam da 22 Ağustos 2016 tarihinde yani Ali'nin birinci yılında imzalanan bir kararla 'terörist' olarak ihraç edildim ve halen terörist olarak, olmayan eylemlerle yargılanıyorum. Ben şehit kardeşi değil miydim? Benim ki patlama değil miydi? Benim buna hakkım yok muydu? Sonra ben ne yaptım, kime şiddet uyguladım, kime hakaret ettim, hangi suçu işledim? Sadece ve sadece doğruları söyledim, 'Kral çıplak’ dedim ve halen dediğimin arkasındayım" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Meslekten ihraç, ihraç, TSK, Beytüşşebap, PKK, Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Saldırı, Cenaze, Mehmet Alkan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Alkan
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