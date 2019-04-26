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14:44 26 Nisan 2019
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    Çocuğunu dövdüğü elektrik kablosu silah sayıldı

    © AA /
    Türkiye
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    Diyarbakır'da Suriye uyruklu baba hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın dilendirdiği çocuğuna eve 150 lira getirmediği gerekçesiyle şiddet uygularken kullandığı 'elektrik kablosu' silah sayıldı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğunu döverek dilendirdiği iddiasıyla baba Fehed A. hakkında hazırlanan iddianame, 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, 15 yaşındaki mağdur S.A'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, mağdurun ifadesine de yer verildi.

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    Mağdur S.A'nın iddianameye yansıyan ifadesinde, babası Fehed A'nın kendisine dilencilik yaptırıp her gün eve 150 lira getirmesini istediği, getirmediği takdirde de o gün kendisini dövdüğünü anlattı.

    S.A. ifadesinde şunları kaydetti:

    "Yaklaşık 6 ay boyunca bana bu şekilde davrandı. Bir gün dilendiğim esnada babam yanıma geldi. Bana '150 lira getirmezsen eve gelme' diyerek, tokat atıp gitti. Daha sonra bir kadın beni gördü ve ne yaptığımı sordu. Ben de kadına babamın beni zorla dilendirdiğini, eve para götürmediğim takdirde beni dövdüğünü söyledim. Kadın polisi arayarak durumu bildirdi.Bir hafta önce de beni elektrik kablosuyla dövdüğü için şikayetçi oldum."

    İddianamede müşteki olarak yer alan çocuğun annesi Emel E'nin de ifadesinde eşinin çocuğunu dövmediğini öne sürdüğü fakat mağdurda doktordan alınan rapora göre darp izinin bulunduğu aktarıldı. Baba Fehed A. da kağıt toplayarak geçimini sağladığını, oğlunu da beraberinde götürdüğünü ileri sürdü. İddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu:

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    "Baba üzerine isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini ifade etse de mağdur olan çocuğun olayı anlatışını doğrulayan doktor raporuna bakıldığında, şüphelinin beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin ruhen ve bedenen kendisini savunamayacak yaşta olan mağduru TCK kapsamında silahtan sayılan elektrik kablosu ile döverek, mağduru zorla dilendirmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

    İddianamede sanık Fehed A. hakkında "çocuğu dilencilikte araç olarak kullanmak" ve "basit yaralama" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

    'EMSAL OLABİLECEK KARARLARDAN'

    Mağdur çocuğun avukatı Rojin Temel, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuğun babası tarafından zorla dilendirildiğini söyledi.Temel, çocuğun şikayetinde babasının kendisine elektrik kablosuyla şiddet uyguladığını, zaman zaman diğer kardeşlerine de şiddette bulunduğunu belirttiğini dile getirerek, baba hakkında "çocuğunu dilendirmek" ve "yaralamak" suçlamasıyla dava açıldığını ifade etti.

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    Elektrik kablosunun silah sayılmasına değinen Temel, "Silah denildiğinde herkesin aklına ateşli ve patlayıcı maddeler gelmekte. Aslında silah çok geniş kapsamda bir saldırı ve savunma aracı. Etrafımızda gördüğümüz birçok obje çok masum görülebilir ancak bunların kullanım amacı değiştiği zaman çok tehlikeli silaha dönüşmektedir." dedi.Mağdurun vücudunda ciddi lezyonlar görüldüğünü, savcılığın bu soruşturmada çok güzel hukuki nitelendirme ve inceleme yürüttüğünü belirten Temel, "Elektrik kablosu sıradan bir alet olsa da çocuğa zarar vermeye yönelik saldırı aracı olarak kullanıldığı için silah sayıldı. Bu, hukukçular açısından emsal olabilecek kararlardan biridir" şeklinde konuştu.

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