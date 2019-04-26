Çocuğunu dövdüğü elektrik kablosu silah sayıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğunu döverek dilendirdiği iddiasıyla baba Fehed A. hakkında hazırlanan iddianame, 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, 15 yaşındaki mağdur S.A'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, mağdurun ifadesine de yer verildi.
S.A. ifadesinde şunları kaydetti:
"Yaklaşık 6 ay boyunca bana bu şekilde davrandı. Bir gün dilendiğim esnada babam yanıma geldi. Bana '150 lira getirmezsen eve gelme' diyerek, tokat atıp gitti. Daha sonra bir kadın beni gördü ve ne yaptığımı sordu. Ben de kadına babamın beni zorla dilendirdiğini, eve para götürmediğim takdirde beni dövdüğünü söyledim. Kadın polisi arayarak durumu bildirdi.Bir hafta önce de beni elektrik kablosuyla dövdüğü için şikayetçi oldum."
İddianamede müşteki olarak yer alan çocuğun annesi Emel E'nin de ifadesinde eşinin çocuğunu dövmediğini öne sürdüğü fakat mağdurda doktordan alınan rapora göre darp izinin bulunduğu aktarıldı. Baba Fehed A. da kağıt toplayarak geçimini sağladığını, oğlunu da beraberinde götürdüğünü ileri sürdü. İddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu:
İddianamede sanık Fehed A. hakkında "çocuğu dilencilikte araç olarak kullanmak" ve "basit yaralama" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
'EMSAL OLABİLECEK KARARLARDAN'
Mağdur çocuğun avukatı Rojin Temel, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuğun babası tarafından zorla dilendirildiğini söyledi.Temel, çocuğun şikayetinde babasının kendisine elektrik kablosuyla şiddet uyguladığını, zaman zaman diğer kardeşlerine de şiddette bulunduğunu belirttiğini dile getirerek, baba hakkında "çocuğunu dilendirmek" ve "yaralamak" suçlamasıyla dava açıldığını ifade etti.
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