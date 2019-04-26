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14:44 26 Nisan 2019
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    Rabia Naz dosyasına erişim yasağı getirildi

    DHA
    Türkiye
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    Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya erişim yasağı getirildi.

    AA'nın haberine göre, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili daha önce ifadelerine başvurulan bazı kişilerin yeniden dinlenmesine devam edilirken savcılık, beyanlar doğrultusunda yeni tanıklara ulaşıyor.

    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
    Rabia Naz soruşturmasında rapor bilmecesi
    Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 12 Nisan 2018'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

    Soruşturmada hiçbir detayın atlanmaması ve şüpheye yer bırakılmamasına özen gösteren Başsavcılık, daha önce bilgilerine başvurulan 50 tanığın ifadelerini inceleme işlemini sürdürüyor. Yeniden dinlenilmesi gerekli görülenler ise adliyeye davet edilerek tekrar beyanları alınıyor. 

    Başsavcılık, beyanlar doğrultusunda olayla ilgili daha önce dinlenmeyen yeni tanıkları ortaya çıkarıyor. Bu kişilerin de ifadelerini alan Başsavcılık, ortaya çıkan yeni tanıklar sayesinde olayı daha hızlı ve sağlıklı şekilde aydınlatmayı hedefliyor. 

    'AMAÇ BİLGİ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ'

    Rabia Naz’ın ölümünde önemli delil ‘metruk ev’ yıkılmış
    © Fotoğraf : DHA
    Rabia Naz’ın ölümünde önemli delil ‘metruk ev’ yıkılmış
    Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nce kurulan 5 kişilik özel ekip de araştırmalarını sürdürüyor.

    Öte yandan, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya erişim yasağı kararı alındı.

    Kararın, hem kamuoyu hem de sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi, soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı bildirildi.

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    Etiketler:
    erişim yasağı, Savcılık, Eynesil, Giresun, Rabia Naz Vatan
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