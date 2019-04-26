Osmanlı Ocakları yöneticisi Aydınlık'ta yazdı: Abdulhamid Han’ın sözünü kulağımıza küpe edinmeliyiz

Kemalpaşa Osmanlı Ocakları Başkanı Gökhan Taş, bugün Aydınlık gazetesinde yayınlanan yazısında "Abdulhamid Han’ın 'Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor' sözünü kulağımıza küpe edinmeli ve geçmişte yaptığımız hatalardan ders almalıyız. Sonuç olarak, Göktürk de bizim, Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Türkiye de bizim" ifadelerini kullandı.

Aydınlık Gazetesi'nde bugün Osmanlı Ocakları Kemaliye Başkanı Gökhan Taş'ın 'Aydınlık bir gelecek için Türkiye İttifakı' başlıklı bir yazısı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle gündeme gelen 'Türkiye İttifakı'nı konu edinen yazıda Taş, Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti döneminin 'bir bütün' olduğunu savunarak "Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye ittifakı' mesajını dikkate alarak, milli duruş çizgisinde olduğunu iddia eden bütün parti ve sivil toplum kuruluşlarının Kuvayı Milliye ruhu ile asgari müşterekler ve ortak değerler çerçevesinde bir araya gelmeleri gerektiğini düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

Osmanlı Ocakları yöneticisi Aydınlık için yazdı: Aydınlık bir gelecek için Türkiye İttifakı https://t.co/9tprZkbRLq pic.twitter.com/5o30axlGB4 — Aydınlık (@AydinlikGazete) 26 Nisan 2019

​'ATALARIMIZIN KEMİKLERİNİ SIZLATMAMALIYIZ'

Taş ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'atalarıyla aynı ruhu taşıdığını' söyleyerek "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik yine atalarıyla aynı ruhu taşımaktadır" dedi.

Öte yandan Taş, "Tıpkı Sultan Alparslan ve Fatih Sultan Mehmet Han atasının sözünü yere düşürmeyen Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bizler de atalarımızın sözlerini yere düşürmemeli ve kemiklerini sızlatmamalıyız" diyerek 'Türkiye İttifakı'nı destekleme çağrısında bulundu.

'ATATÜRK DE BİZİM, ERDOĞAN DA BİZİM'

Yazısında Osmanlı padişahlarından Abdülhamit'in de sözüne yer veren Taş, şunları söyledi:

"Abdulhamid Han’ın “Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor” sözünü kulağımıza küpe edinmeli ve geçmişte yaptığımız hatalardan ders almalıyız. Sonuç olarak, Göktürk de bizim, Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Türkiye de bizim. Bumin Kağan da bizim, Selçuk Bey de bizim, Osman Bey de bizim, Fatih de bizim, Atatürk de bizim, Erdoğan da bizim."

Vatan Partisi'nin (VP) gençlik kolları Öncü Gençlik'in Osmanlı Ocakları ile yan yana geleceğini ilan etmesi tartışmalara neden olmuştu.