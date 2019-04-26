İş Bankası'ndan AK Partili YSK üyesine yanıt: Görevlendirmeler tamamen İlçe Seçim Kurulları'nın yetkisinde

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel'in, İş Bankası çalışanlarının sandık kurulu üyesi olarak atanmasının seçim yolsuzluğu olduğunu öne sürmesi üzerine İş Bankası yazılı bir açıklamayla iddialara cevap verdi. Açıklamada, "Çalışanlarımızın seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğundadır" denildi.

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İş Bankası çalışanlarının sandık kurulu üyesi olarak atanmasının seçim yolsuzluğu olduğunu öne sürdü. İş Bankası'ndan ise konuya ilişkin açıklama geldi.

AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İş Bankası çalışanlarının sandık başkanı olarak atanmasının seçim yolsuzluğu olduğunu öne sürdü. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada ise çalışanlarının seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtilen açıklamada "Yer alan listelerde İş Bankası dışındaki kuruluşlardan da görevlendirmeler yapıldığı açık bir şekilde görülmektedir." ifadeleri de yer aldı.

Özel, İstanbul'daki seçim itirazlarına ilişkin yaptığı açıklamada,"Vay , vay, vay CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve Üyesi olarak atanmış.Bu açıkça seçim yolsuzluğudur" iddiasında bulundu

Özel, Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

Vay , vay, vay CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve Üyesi olarak atanmış.Bu açıkça seçim yolsuzluğudur. pic.twitter.com/S6fEai1X42 — Recep Özel (@recepozel32) April 25, 2019

'BANKAMIZIN HERHANGİ BİR DAHLİ BULUNMAMAKTADIR'

​İş Bankası ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla AK Partili Özel’in iddialarına yanıt vererek şunları söyledi:

"Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada bankamız çalışanlarının kamu görevlisi olmamasına rağmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandık kurulu başkanı ve/veya üye olarak sandık kurullarında görev yaptığına ilişkin haberler yer almıştır. Seçimlerde görevlendirmeler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği ilçe Seçim Kurulları tarafından yapılmaktadır. İlçe Seçim Kurulları, sandık kurullarında görev vereceği bankamız çalışanlarını, kişi bazında re'sen seçmektedirler. Çalışanlarımızın seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğundadır. Bankamızın bu süreçlere herhangi bir dahil bulunmamakta olup, seçimlerde çalışanlarımızın görev almasına yönelik bankamızca bir talepte bulunulmamaktadır. İlçe Seçim Kurullarınca yapılan söz konusu görevlendirmeler 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine özgü olmayıp, uzun yıllardır yapılan tüm seçimlerde benzeri görevlendirmeler muhtelif ilçe Seçim Kurullarınca yapılmıştır. Ayrıca, İlçe Seçim Kurulları yalnızca bankamızdan değil birçok özel banka ve kuruluştan da aynı şekilde görevlendirmeler yapmaktadır. Nitekim, kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan listelerde bankamız dışındaki kuruluşlardan da görevlendirmeler yapıldığı açık bir şekilde görülmektedir."

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